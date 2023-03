Erich Schaefer, cocréateur de Diablo, travaille sur un RPG avec d'anciens de Blizzard North. Un projet indépendant qui devrait faire beaucoup parler cette année.

Avec Diablo IV qui arrivera dans quelques mois, 2023 devrait être une très bonne année pour le action RPG. Mais il y a d’autres titres à attendre cette année. En effet, tout récemment, Moon Beast Productions, un studio indépendant fondé par Phil Shenk et Peter Hu, deux anciens développeurs de Blizzard North, ont annoncé avoir embauché le cocréateur de la série Diablo, Erich Schaefer. Dans une interview donnée à GamesBeat, le studio explique que Erich Schaefer sera directeur créatif sur un nouvel action RPG. Les détails du projet sont encore très minces, mais ce que Moon Beast a partagé avec Erich Schaefer aura été suffisant pour le convaincre de sortir de sa retraite.

“Nous avons des idées pour changer le genre avec une approche différente de la progression et pour tenter de résoudre certains des problèmes que l’on retrouve dans les jeux PvE, et notamment dans des titres comme ceux de la franchise Diablo,” expliquait Phil Shenk à GamesBeat. Les trois hommes avaient déjà travaillé sur Diablo II. Plus précisément, Phil Shenk est crédité comme artiste principal sur les personnages, il était responsable de l’apparence de certaines classes de personnages, dont le nécromancien et l’assassin. Lord of Destruction, l’excellente extension de 2001 de Diablo II, proposait d’ailleurs un joli hommage à Phil Shenk, un monstre que vous devez vaincre pour accomplir l’une des quêtes de l’Acte V.

Erich Schaefer déclarait à GamesBeat que Moon Beast emploie actuellement environ 12 personnes. Autrement dit, c’est un studio bien plus petit que nombre de studios travaillant sur le genre du ARPG. La bonne nouvelle, c’est que Erich Schaefer a énormément d’expérience dans la direction de petites équipes. Chez Runic Games, il avait réalisé Torchlight, avec environ 25 personnes. “Je veux travailler sur des projets qui sont fun et essayer, toujours, de faire quelque chose de différent”, expliquait-il. “Il est impressionnant de voir ce que l’équipe de Moon Beast a fait en si peu de temps. J’ai laissé libre cours à mon imagination et c’est en grande partie la raison pour laquelle j’ai voulu rejoindre cette aventure.”