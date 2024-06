Enfin, “One Piece” dévoile l’île tant attendue par les fans

Le pays des géants, Elbaf, apparaît dans l'anime "One Piece".

Elbaf, le pays des géants, s’invite dans One Piece

Fans de One Piece, préparez-vous à une découverte majeure. L’île légendaire d’Elbaf, le pays des géants, fait son apparition dans l’anime. Présentés comme des guerriers plus grands que nature dès l’arc du Petit Jardin, les géants ont surtout été évoqués à travers les récits de Dorry et Brogy.

Un aperçu d’Elbaf dans l’épisode 1109

Pour la première fois, l’épisode 1109 offre aux fans un regard étendu sur Elbaf. Des montagnes détaillées en cascade, couvertes d’arbres le long de lacs scintillants, composent le paysage de cette terre légendaire. Une ombre d’un arbre colossal s’étendant vers les cieux est également brièvement montrée, promettant d’être plus en vue dans le futur.

Elbaf, un lieu clé pour les arcs à venir

Après l’arc de l’île d’Eggheald, il est fort probable que Luffy et son équipage se rendent enfin à Elbaf. Bien que la force redoutée des géants ait été évitée par le Gouvernement Mondial et les Marines, Luffy semble avoir gagné l’alliance de ces puissants alliés pour les batailles finales de One Piece, qui approchent plus rapidement que prévu.

Elbaf, une beauté naturelle unique

Le paysage d’Elbaf, avec ses montagnes colossal et sa nature luxuriante, évoque davantage les terres promises des Vikings dans Vinland Saga plutôt que les environnements fantastiques plus couramment mis en avant dans One Piece. Cette beauté naturelle, plutôt que les environnements fantastiques habituellement mis en avant, offre un contraste saisissant et promet des découvertes fascinantes.