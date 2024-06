One Piece sur Netflix : les agents de Baroque Works dans la saison 2

Netflix dévoile les acteurs qui vont incarner les agents de Baroque Works, une organisation criminelle créée par Crocodile, dans la deuxième saison de la série télévisée One Piece.

Tl;dr La saison 2 de One Piece introduit quatre nouveaux méchants majeurs.

Les acteurs d’Oppenheimer et de Raised by Wolves font partie du casting.

La saison 2 de One Piece inclura des éléments de la saga Alabasta du manga.

Le tournage de la saison 2 de One Piece commence ce mois-ci en Afrique du Sud.

De nouveaux visages pour One Piece

La deuxième saison de One Piece, très attendue par les fans, apporte son lot de nouvelles intrigues et de personnages. Parmi ces derniers, quatre nouveaux antagonistes majeurs vont faire leur apparition, interprétés par des acteurs reconnus du petit écran.

Out from the shadows comes your first look at who's playing the Baroque Works agents! pic.twitter.com/k0G7A94QnE — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) June 25, 2024

Des méchants hauts en couleur

L’acteur David Dastmalchian, connu pour son rôle dans Oppenheimer, prêtera ses traits à Mr. 3. Daniel Lasker de Raised by Wolves sera Mr. 9, tandis que Camrus Johnson de Batwoman et Jazzara Jaslyn de Warrior incarneront respectivement Mr. 5 et Miss Valentine. Ces nouveaux venus font partie du groupe Baroque Works, qui représente la principale menace de la saga Alabasta et, par conséquent, de la saison 2 de One Piece sur Netflix.

Une saison fidèle au manga

La saison 2 de One Piece avait déjà été annoncée comme incluant des éléments de la saga Alabasta, tels que l’apparition de Chopper. Le casting de ces membres de Baroque Works confirme leur importance dans l’intrigue, suivant de près la trame du manga. L’organisation représente une menace majeure pour les héros lorsqu’ils arrivent sur Grand Line, d’autant plus qu’ils se lancent dans une nouvelle mission pour sauver un pays menacé par ce groupe.

Un tournage imminent pour la saison 2

Avec tant de nouveaux personnages à intégrer dans le casting de la saison 2 de One Piece, ces annonces ne sont probablement que les premières d’une longue série. Le tournage de la série One Piece commence ce mois-ci en Afrique du Sud, ajoutant une nouvelle dimension à l’aventure.