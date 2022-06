En Espagne, la Catalogne construit son propre métavers

La Catalogne veut son propre métavers et entend bien faire de Barcelone un pôle numérique de premier plan.

Le métavers est sur toutes les lèvres, et pas uniquement dans les entreprises de la tech. Le directeur général de l’innovation de Catalogne, Daniel Macro, entend bien faire de la région un véritable pôle numérique, axé notamment autour des technologies de la blockchain et du métavers. Extraits d’une interview exclusive donnée au rédacteur en chef de Cointelegraph, Alex Cohen, dans la cadre de la Convention européenne sur la blockchain (EBC) 2022.

Pour Daniel Macro, la pandémie de Covid-19 a largement contribué à démocratiser ce concept d’économie numérique. Et de citer notamment l’exemple de l’Europe qui a entrepris de numériser l’accord sur l’énergie ainsi que plus autres accords numériques. Depuis 2014, l’homme est responsable de la stratégie du gouvernement SmartCatalonia, pour faire de la Catalogne un “pays intelligent” de premier plan sur la scène mondiale. Avec la blockchain et le métavers, le ministre œuvre pour une économie entièrement numérique grandement inspirée du monde physique.

Ce métavers catalan a été baptisé Cataverse : “Le Cataverse sera lié à la langue catalane et à la culture catalane. C’est ce que nous voulons avoir dans ce métavers, que les entités catalanes qui font des choses pour la culture puissent le faire dans le métavers.”

Le ministre catalan de l’innovation revenait aussi sur les projets du gouvernement pour faire de Barcelone un véritable centre numérique. Il faut pour cela des talents, qu’il s’agisse de les attirer ou de les former : “Nous avons des politiques très fortes pour générer des talents qui sont issus de l’université, mais aussi des programmes de qualification comme les boot camps et d’autres activités beaucoup parce que nous avons besoin de différents profils.”

La blockchain doit aussi être visible par un maximum de personnes, y compris les touristes. À Barcelone, plusieurs projets vont dans ce sens, notamment un axé sur la santé et d’autres sur les transports publics.