En difficulté, Meta licencie et réorganise ses équipes

Meta licencie une partie de son personnel et réorganise grandement ses équipes. Les temps sont durs pour la firme de Menlo Park.

Meta a commencé à licencier du personnel et à réorganiser ses équipes dans un effort de diminution des coûts, selon un nouveau rapport de The Wall Street Journal. L’entreprise n’a, semble-t-il, pas voulu parler de licenciements, mais rapporte plutôt “pousser doucement vers la sortie un certain nombre d’employés” alors qu’elle se prépare à des licenciements plus importants.

Meta licencie une partie de son personnel

Nul ne sait, à ce stade, combien de salariés de Meta ont été affectés jusqu’à présent. Selon le rapport du journal, Meta a autorisé les employés à postuler à de nouveaux postes au sein de l’entreprise, mais les employés n’ont que 30 jours pour le faire. Le résultat de l’opération, selon The Journal, est que “les salariés avec une bonne réputation et de bons indices de performances sont fréquemment poussés vers la sortie”.

et réorganise grandement ses équipes

Meta communique depuis quelque temps qu’elle va réduire sa masse salariale et mettre fin à certains projets alors qu’elle fait face à des revenus en baisse pendant ce que Mark Zuckerberg décrit comme un “ralentissement économique”. Le PDG avait averti durant la dernière présentation de ses résultats financiers que Meta allait ralentir les embauches et qu’elle avait besoin “de faire davantage avec moins de ressources”.

Les temps sont durs pour la firme de Menlo Park

Mark Zuckerberg a récemment déclaré à ses employés que l’entreprise faisait actuellement face à des “temps difficiles” et il a été demandé aux managers d’identifier les “moins performants” à licencier. L’entreprise a aussi mis fin à certains projets de sa branche Reality Labs, laquelle a perdu 10 milliards de dollars en 2021. Des dizaines de contractuels de Meta employés par une société externe ont aussi vu leur mission se terminer.