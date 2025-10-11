En 2025, Star Trek revisite à deux reprises l’un des méchants légendaires de la science-fiction

En 2025, l’univers Star Trek s’est à nouveau penché sur l’un des antagonistes les plus célèbres de la science-fiction, revisitant à deux reprises ce personnage emblématique pour en proposer des interprétations inédites au sein de la franchise.

Tl;dr Khan Noonien Singh réinventé dans les nouveaux projets Star Trek.

Strange New Worlds et un podcast revisitent son origine et sa complexité.

La figure de Khan gagne en nuances et en modernité.

Un antagoniste mythique revisité pour une nouvelle ère

Dans l’univers foisonnant de Star Trek, rares sont les antagonistes à avoir autant marqué la pop culture que Khan Noonien Singh. D’abord incarné par Ricardo Montalban dans la série originelle, ce tyran génétiquement modifié s’est imposé comme l’une des figures les plus marquantes de la saga. Or, près de soixante ans après sa première apparition, le personnage connaît un étonnant renouveau grâce à des créations récentes, qui n’hésitent pas à bousculer le canon et à nuancer son portrait.

L’héritage de Khan repensé dans Strange New Worlds

Si l’on s’attendait à voir surgir à nouveau ce « super-homme » charismatique, c’est sous un angle inédit que les spectateurs l’ont retrouvé dans la série Strange New Worlds. L’inclusion du personnage de La’an Noonien-Singh, descendante directe de Khan, amorce déjà une série de questionnements autour du passé familial. Un épisode audacieux déplace même la fameuse Eugenics Wars, conflit initialement situé dans les années 1990, au XXIe siècle – introduisant ainsi un jeune Khan évoluant dans le Toronto contemporain.

Cette modification a des conséquences notables : désormais, Khan ne relève plus simplement du passé lointain mais devient une présence vivante, presque tangible. On découvre alors non pas un tyran né mais un enfant façonné par des expérimentations génétiques cruelles et manipulé par des forces extérieures. La relation complexe entre La’an et son ancêtre ajoute une dimension psychologique inattendue. L’épisode humoristique « Four and a half Vulcans » met d’ailleurs en lumière la peur viscérale qu’elle nourrit vis-à-vis de son propre héritage génétique – la frontière entre bienveillance et tentation autoritaire se révélant parfois bien mince.

Khan à travers le prisme du podcast : l’humain derrière le mythe

Autre nouveauté marquante, le podcast scénarisé Star Trek: Khan – Ceti Alpha V, chapeauté par Nicholas Meyer. Cette fiction sonore éclaire les années d’exil du personnage sur Ceti Alpha V après avoir été abandonné par Kirk. Le récit propose une vision nuancée : Khan n’apparaît plus uniquement comme un despote mégalomane mais comme un chef visionnaire, tiraillé entre ses idéaux et ses dérives tragiques.

Certains éléments renforcent cette humanisation : on y explore sa relation amoureuse avec Marla McGivers, ex-officier de Starfleet, dont la perte précipite peu à peu sa chute dans la vengeance. Le podcast ose interroger la part de responsabilité du capitaine Kirk et s’interroge sur le traitement réservé à Khan – simple mesure pragmatique ou acte prémédité aux conséquences fatales ? Ce brouillage volontaire des frontières entre héros et antagoniste pousse le public à réexaminer ses certitudes.

Voici quelques angles nouveaux proposés par ces récits :

Mise en question du manichéisme traditionnel ;

Nouvelles perspectives sur la famille Noonien-Singh ;

Actualisation du mythe pour toucher les générations actuelles.

Khan : toujours au cœur de Star Trek

Au final, ces multiples relectures prouvent que Khan Noonien Singh demeure l’une des figures majeures de Star Trek, aussi fascinant qu’ambivalent. Savoir si ses actes relèvent d’un mal nécessaire ou d’une tragédie évitable appartient désormais autant aux scénaristes qu’aux fans eux-mêmes. Ce qui est sûr : en lui offrant ces nouvelles facettes, la franchise assure au personnage une longévité rare… et relance le débat sur ce qui fait vraiment un « vilain » chez les humains du futur.