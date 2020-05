Electronic Arts : les jeux PS4 et Xbox One auront une mise à jour gratuite sur PS5 et Xbox Series X

Les mises à jour des jeux Electronic Arts sur PS5 et Xbox Series X seront offertes aux joueurs.

Alors que Microsoft se vante depuis plusieurs mois d’avoir Smart Delivery, une technologie qui permet d’acheter un titre une seule fois pour obtenir la version du jeu adaptée à la console sur laquelle vous jouez, en exclusivité sur ses consoles Xbox, l’éditeur américain Electronic Arts ne semble pas avoir besoin de cette fonctionnalité pour tenir les mêmes promesses. Le directeur financier Blake Jorgensen a profité du bilan financier de la société pour annoncer aux actionnaires et autres investisseurs que EA offrira les mises à jour de ses jeux PS4 et Xbox One sur PS5 et Xbox Series X : “Cette année, les projections incluent les effets des revenus des jeux qui seront lancés sur la génération actuelle et qui pourront être mis à jour gratuitement pour la prochaine génération.”

Quid du Smart Delivery de Sony ?

Reste désormais à savoir si d’autres éditeurs et studios vont suivre la démarche d’Electronic Arts. Enfin, le constructeur nippon Sony n’a toujours pas communiqué sur une fonctionnalité similaire au Smart Delivery de son concurrent principal pour la PS5. Les dernières rumeurs veulent qu’une conférence dédiée à la nouvelle console de Sony au format numérique se déroule début juin prochain.

Electronic Arts tease ses prochains jeux et revient sur le succès FIFA 20, Star Wars Jedi : Fallen Order et Apex Legends

Avant la prochaine année fiscale (31 mars 2021), Electronic Arts prévoit de commercialiser un jeu EA Sports non annoncé, un jeu EA HD additionnel (Mass Effect Trilogy ?), quatre jeux EA Partners et deux expériences mobiles en soft-launch. A noter que Medal of Honor : Above and Beyond, disponible pour le moment sur les Oculus de Facebook, sera porté sur d’autres casques de réalité virtuelle d’ici les prochains mois, dont probablement le PlayStation VR. Enfin, il a été dit que FIFA 20 s’est vendu à 25 millions d’exemplaires au 31 mars 2020, Star Wars Jedi : Fallen Order à 10 millions à cette même date (l’objectif de vente a largement été atteint) et Apex Legends est devenu le free-to-play le plus téléchargé de l’année 2019.