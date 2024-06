“Edge of Tomorrow 2” : Tout ce que nous savons sur sa possible réalisation

Des discussions pour une suite à "Edge Of Tomorrow" sont en cours depuis une décennie.

Dix ans après le premier opus, Edge Of Tomorrow 2 fait toujours l’objet de nombreuses spéculations. Le premier film, mettant en scène Tom Cruise dans le rôle du Major William Cage, a marqué les esprits malgré une performance financière décevante.

L’annonce en 2016 du développement de Edge Of Tomorrow 2 a suscité l’espoir chez les fans. Cependant, peu d’informations ont filtré depuis, et chaque année qui passe semble éloigner la possibilité d’une suite.

Pourtant, les acteurs principaux, Emily Blunt et Tom Cruise, ont exprimé à plusieurs reprises leur désir de participer à une suite. Le réalisateur Doug Liman a également laissé entendre qu’un troisième personnage clé pourrait faire son apparition dans le sequel.

La fin du premier film laissait peu de place à une suite directe. Cependant, Doug Liman a promis une approche révolutionnaire pour Edge of Tomorrow 2, envisageant à la fois une préquelle et une suite. Un défi de taille pour les scénaristes, qui devront réinventer l’intrigue tout en restant fidèles à l’esprit du premier film.

On en pense quoi ?

En tant que fan du premier Edge Of Tomorrow, l’idée d’une suite est à la fois excitante et inquiétante. La barre a été placée très haut par le premier film et le défi de créer une suite à la hauteur est colossal. Cependant, avec une équipe de production et de casting aussi talentueuse, on ne peut qu’être optimiste quant à la possibilité d’une suite réussie.