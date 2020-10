Écouteurs Beats Flex : une meilleure alternative aux Apple EarPods ?

Les écouteurs représentent aujourd'hui un énorme marché. Des dizaines de marques se partagent ce gâteau et l'objectif, pour chacune, est d'en avoir toujours davantage. Ce que ne manque pas de tenter Apple. Avec les Beats Flex, le géant pourrait y parvenir facilement.

Maintenant que Apple n’inclut plus ses écouteurs EarPods dans les boîtes de ses iPhone, cela signifie que si vous souhaitez écouter de la musique dès le déballage, il vous faudra utiliser vos propres écouteurs ou en acheter de nouveaux. Les EarPods n’ont jamais vraiment été reconnu pour offrir une bonne qualité de son. Ils restent parfaitement fonctionnels bien sûr, mais si vous appréciez tant soit peu la qualité, vous opterez pour un autre modèle… Pourquoi pas les Beats Flex ?

Nouveaux écouteurs Beats Flex, belle alternative aux Apple EarPods

Cela étant dit, Apple dévoilait tout récemment ses écouteurs Beats Flex. Ces écouteurs sont estampillés Beats, comme vous pouvez le remarquez, mais la marque appartient à Apple depuis 2014 et ceux-ci pourraient être une bonne alternative aux EarPods. “Bonne” dans la mesure où la qualité de son proposée est meilleure que celle des EarPods et ils restent aussi relativement abordable, à “seulement” 49,95€.

De plus, les Beats Flex sont aussi sans fil. Autrement dit, vous n’aurez plus à traîner un fil dans votre poche ou votre sac et encore moins d’adaptateur pour pouvoir les utiliser avec l’iPhone. Ceux-ci disposent d’un design avec un tour de cou, comme sur les BeatsX, et un système d’aimant permet de mettre en pause la musique dès que les écouteurs sont “collés”, ou de la redémarrer lorsqu’ils sont séparés. Pratique.

Sans fil et pour moins de 50€

Et ce n’est pas tout, avec une grande autonomie de 12 heures, un nouveau driver acoustique et un microphone amélioré, vous pourrez profiter de votre musique et gérer vos appels dans de très bonnes conditions au quotidien. Certes, ces Beats Flex ne sauront contenter les audiophiles avertis mais à moins de 50€, voilà un achat qui sera difficile à regretter et assurément une bien meilleure option que les vieillissants et assez médiocres EarPods. Vos oreilles vous diront merci.