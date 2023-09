EA Sports WRC, le nouveau jeu vidéo officiel du FIA World Rally Championship

Codemasters va proposer l'expérience tout-terrain la plus authentique avec EA Sports WRC grâce au moteur graphique Unreal Engine et la technologie Dynamic Handling System.

Développé par l’équipe à l’origine de DiRT Rally, EA Sports WRC est présenté par Electronic Arts comme le premier jeu de rallye de nouvelle génération. Les fans de sim racing pourront arpenter plus de 600 km de bitume, de gravier et de neige impitoyables sur 18 sites officiels du Championnat du monde des rallyes de la FIA avec pas moins de dix véhicules WRC, WRC2 et Junior WRC actuels, ainsi que 68 des voitures de rallye les plus emblématiques de ces 60 dernières années. A noter que les voitures Rally1 à moteur hybride et à quatre roues motrices sont parmi les plus rapides de l’histoire du sport, capables d’atteindre des vitesses incroyables tout en défiant la gravité, les pistes dégradées et les conditions météorologiques extrêmes.

Here are the covers for #EASPORTSWRC 🤩 🔵 @TGR_WRC – PlayStation

🟢 @HMSGOfficial – Xbox

⚪ @MSportLtd – PC Pre-order to play 3 days early, and get a whole bunch of goodies 👀 — EA SPORTS WRC (@EASPORTSWRC) September 5, 2023

Ross Gowing, directeur créatif senior chez Codemasters, a déclaré :

EA Sports WRC constitue la forme la plus pure du sport automobile, où chaque étape est un combat contre le chrono, contre la nature et contre soi-même. C’est le jeu de rallye que nous avons toujours rêvé de développer, car il conjugue les connaissances et l’expertise de notre studio avec la puissance de la licence officielle WRC, qui représente le sommet du sport automobile de rallye. Le nouveau moteur du jeu nous a permis de repousser les limites du rallye, et les fonctionnalités additionnelles telles que “Builder” et “Moments” offrent aux joueurs encore plus de possibilités d’interagir avec leur sport favori.

EA Sports WRC fait le point sur ses fonctionnalités

Dynamic Handling System, une technologique qui affine le modèle original de Codemasters

Commentaires des pilotes, dont l’ancien candidat au titre FIA Junior WRC et champion ERC3 de la 2023 FIA European Rally Championship, et du concepteur de jeu Jon Armstrong

Configuration d’un pilote professionnel

Builder, un mode pour construire sa propre voiture de rallye

Un éditeur de livrées

Un mode multijoueur multiplateforme à 32 joueurs

EA Racenet, une application de course

Les Clubs servent de centres communautaires offrant des tournois multi-surfaces personnalisés avec des rallyes à n’importe quel endroit et à n’importe quelle période de l’année

Les Moments, mis à jour quotidiennement dans le jeu permettent aux joueurs de revivre des moments clés de la saison 2023 ainsi que des événements phares tirés des archives du sport

Un trailer pour EA Sports WRC

EA Sports WRC sortira sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Epic Games Store/Steam/EA App) à partir du 3 novembre prochain. Les joueurs qui précommanderont la suite spirituelle de DiRT Rally recevront jusqu’à trois jours d’accès anticipé dès la fin du mois d’octobre, cinq pass rallye VIP pour accéder à du contenu supplémentaire après le lancement ainsi que des packs de livrées et de vêtements.