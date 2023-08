EA Sports FC 24 : le Ballon d’Or sera présent dans le mode “Carrière Joueur”

L'éditeur américain Electronic Arts annonce un partenariat avec Amaury Media pour amener le Ballon d'Or dans EA Sports FC 24 ainsi que les prochains opus de la licence.

Dans EA Sports FC 24, le nouveau FIFA d’EA Sports, les joueurs sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC pourront recevoir le Ballon d’Or de France Football dans le mode “Carrière Joueur”. Ce trophée iconique conçu par le bijoutier français Mellerio dits Melle est remis chaque année au meilleur joueur de football masculin et féminin de la saison.

David Jackson, vice-président de la marque EA Sports FC, a déclaré :

Nous sommes ravis d’amener une telle récompense comme le Ballon d’Or dans EA Sports FC 24. Inclure le trophée iconique dans le jeu poursuit nos efforts d’offrir aux joueurs l’expérience la plus authentique possible, apportant la la récompense individuelle la plus prestigieuse et importante au mode “Carrière Joueur”.

EA Sports FC 24 et son mode carrière

Carrière Joueur : Menez une carrière de rêve avec l’aide du nouvel agent de joueur et évoluez sur le terrain avec un système de personnalité réinventé basé sur les tout nouveaux Styles de jeu.

Carrière Entraîneur : Faites triompher votre club avec une plus grande maîtrise de votre tactique grâce à des coachs qui mettent en œuvre votre vision du jeu, et par le biais de nouvelles fonctionnalités d’entraînement qui vous permettent de tirer le meilleur de votre équipe les jours de match.

EA Sports FC 24 sera disponible le 29 septembre prochain ou une semaine avant via l’accès anticipé de l’Édition Ultimate. A noter que les fans qui précommanderont cette dernière avant le 22 août prochain recevront un nombre de récompenses joueurs, dont un élément Héro UEFA Champions League Ultimate Team en novembre prochain. Du côté des membres EA Play, ils recevront un accès anticipé à EA Sports FC 24 avec un essai de 10h à partir du 22 septembre prochain. Les membres EA Play Pro profiteront d’un accès anticipé à l’Édition EA Play Pro du jeu – qui inclut le contenu de l’Edition Ultimate – à cette même période. Enfin, les membres EA Play pourront débloquer des bonus additionnels dans EA Sports FC 24 avec des Draft Tokens mensuels dans Ultimate Team, des récompenses clubs par saison et des coins et accessoires Volta Football par saison.