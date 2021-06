E3 2021 : Transformers Heavy Metal, une nouvelle expérience en réalité augmentée

Niantic, Hasbro, Takara Tomy et Very Very Spaceship s'associent pour développer un nouveau jeu mobile en réalité augmentée dans l'univers de Transformers.

Nouveau titre à la Pokémon-Go de Niantic, Transformers : Heavy Metal va permettre de rejoindre le Guardian Network, un groupe d’humains qui s’allie avec les Autobots (Optimus Prime, Ultra Magnus, Rodimus Prime, Bumblebee, Bulkhead, Cliffjumper, Mirage, Jazz, Ironhide, Ratchet, Wheeljack, Hound, Jetfire, Omega Supreme, Primus, Sentinel Prime) contre les Decepticons (Mégatron/Galvatron, Starscream, Soundwave, Shockwave, Ravage, Fallen) dans le monde réel en réalité augmentée. Le but sera de découvrir des régions cachées aux quatre coins de la Terre pour mettre la main sur des ressources et réaliser des batailles au tour par tour en solo ou avec des amis.

“Transformers est la franchise parfaite pour la réalité augmentée. Combattre et interagir avec des robots géants dans le monde réel est une expérience incroyable“, a déclaré John Hanke, PDG de Niantic. “Nous voulons être à la hauteur des attentes élevées des fans de Transformers du monde entier et leur proposer un jeu différent de tout ce qu’ils ont connu auparavant.”

Un lancement mondial pour Transformers : Heavy Metal

Attendu pour la fin de l’année sur iOS et Android, Transformers : Heavy Metal entrera bientôt en phase de pré-lancement sur certains marchés (préinscription disponible ici). Takara Tomy est le partenaire de Niantic pour la sortie au Japon, tandis que Hasbro s’occupera de l’Europe et des USA. Il est développé par Very Very Spaceship via Niantic Lightship, la plateforme de réalité augmentée à l’échelle planétaire de Niantic qui établit la norme en matière de réalité augmentée, de cartographie 3D en temps réel et d’expériences sociales multijoueurs.