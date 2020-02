E3 2020 : Limited Run Games sera encore à Los Angeles pour vanter les mérites des jeux physiques

Si la nouvelle formule de l’Electronic Entertainment Expo a motivé pour la deuxième fois en deux ans le départ de Sony Interactive Entertainment, la ville des anges pourra encore compter sur la présence de Microsoft pour l’E3 2020, mais également Limited Run Games. La société américaine est spécialisée dans la distribution de jeux au format numérique sur support physique (les titres sont vendus exclusivement sur un site web). Afin d’attirer les développeurs du monde entier, LRG finance l’ensemble des coûts d’impression d’un jeu et prend en charge toutes les autres étapes nécessaires. En retour, les studios doivent payer la même redevance que celle demandée par les boutiques e-commerce. Comme son nom l’indique, le modèle commercial de Limited Run Games se base sur la vente de jeux en édition plus que limitée.

La conférence Limited Run Games pour l’édition 2020 de l’E3 se déroulera le lundi 8 juin prochain à 21h, soit avant l’ouverture du salon au Convention Center de Los Angeles (9 au 11 juin 2020). Elle sera diffusée sur la plateforme Twitch, sans doute sous la forme d’une vidéo préenregistrée. Les annonces de sortie en version physique seront nombreuses et pour pratiquement toutes les plateformes (PS4, PS Vita, Nintendo Switch).

Others might be shunning E3, but we’ll be there!

Tune in Monday, June 8th, at 3pm ET/12pm PT for the Limited Run Games press conference.#LimitedRunSavesE3 pic.twitter.com/lR03FsoSvY

— Limited Run Games (@LimitedRunGames) February 11, 2020