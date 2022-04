DuckDuckGo lance son navigateur desktop sur Mac en version bêta

DuckDuckGo lance son navigateur pour macOS en version bêta, sur invitation, mais très prometteur.

DuckDuckGo vient de faire une annonce très attendue. Quelque chose que ses utilisateurs réclament depuis plusieurs années : un navigateur web desktop. Celui-ci sera d’abord disponible sur les appareils Mac, une version Windows arrivera plus tard. Jusqu’à présent, le navigateur DuckDuckGo n’existait qu’en version mobile.

DuckDuckGo lance son navigateur pour macOS

Et comme vous pouvez vous y attendre avec un produit DuckDuckGo, celui-ci est construit autour du respect de la vie privée. Ce navigateur utilise le moteur de recherche DuckDuckGo par défaut et la fonctionnalité Smarter Encryption permettra de garantir que vous utilisez la version HTTPS chiffrée des sites le plus souvent possible. Il y a aussi un bloqueur de trackers, une protection des emails et le très apprécié Fire Button, qui permet de fermer tous les onglets ouverts et d’effacer les données navigateur en un seul clic.

Les autres données comme l’historique, les marque-pages et autres mots de passe sont aussi stockés uniquement sur la machine par défaut. Vous pouvez importer les marque-pages et mots de passe d’autres navigateurs et gestionnaires de mots de passe.

en version bêta, sur invitation, mais très prometteur

DuckDuckGo explique que son navigateur permet aussi de se débarrasser de toutes ces fenêtres popup de gestion des cookies. Il peut en gérer un certain nombre automatiquement en refusant un maximum de cookies trackers. Cette fonctionnalité sera disponible sur environ la moitié de tous les sites à son lancement. DuckDuckGo précise que ce chiffre augmentera durant la bêta.

Dans le flux vie privée, vous pourrez voir quels sites ont tenté de vous suivre. Il est aussi possible d’effacer les données stockées de certains sites et de revenir aux pages consultées récemment, avec certaines protections supplémentaires pour votre vie privée. DuckDuckGo affirme aussi que son navigateur est rapide. Celui-ci utilise le même moteur de rendu que Safari et bloque les trackers avant que ceux-ci ne soient chargés.

Le navigateur Mac n’est pour l’heure accessible qu’en bêta et sur invitation. Pour vous inscrire dans la liste d’attente, il vous faut soit télécharger et installer l’application mobile DuckDuckGo, soit la mettre à jour sur la dernière version en date. Dans le menu “More from DuckDuckGo” dans les paramètres, sélectionnez DuckDuckGo for Desktop et tapotez sur “Join the Private Waitlist”. Vous recevrez alors une notification avec un code d’invitation et un lien pour l’installer sur votre Mac. Le procédé est quelque peu inhabituel, mais vous n’avez pas à fournir de détails personnels.