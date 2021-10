Dragon Ball Super : Super Hero, un premier trailer qui confirme le choix de l’animation 3D

Suite de Dragon Ball Super : Broly et l'arc Granola, le film d'animation Dragon Ball Super : Super Hero se déroulera dix ans après la mort de Majin Buu et bien avant le vingt-huitième Tenkaichi Budokai.

Les nouveaux personnages qui se font appeler Gamma 1 et Gamma 2 seront les ennemis de Goku et Piccolo dans Dragon Ball Super : Super Hero et pourraient avoir un lien avec l’Armée du Ruban Rouge qui est représentée par le Docteur Gero. Dende, Bulma, le chat ermite Maître Karin ou encore Broly seront également présents dans ce film d’animation entièrement en CGI. Enfin, Pan devrait avoir un rôle important et la séquence la montrant en plein entraînement pourrait teaser une possible transformation de la fille de Son Gohan et Videl.

De l’élaboration de l’histoire à la conception des personnages, en passant par les lignes du scénario, Akira Toriyama a travaillé avec le plus grand souci du détail et les normes de qualité les plus élevées – créant ainsi un nouveau film Dragon Ball qui ne ressemble à aucun autre et qui sera certainement un blockbuster tonitruant pour les fans. Pour rappel, le phénomène Dragon Ball a commencé en 1984 dans le Weekly Shonen Jump de la Shueisha. Il devient rapidement un titre de premier plan pendant ses 10 ans et demi de publication. Depuis lors, la popularité du manga n’a cessé de croître, avec un record étonnant de 260 millions d’exemplaires vendus dans le monde entier. Et avec la popularité toujours croissante de Dragon Ball, la série s’est étendue au-delà du manga pour inclure des séries, des films, des jeux et des produits dérivés. Désormais, 37 ans après le lancement du manga original, Dragon Ball continue d’évoluer et d’atteindre de nouveaux sommets.

Les doubleurs de Dragon Ball Super : Super Hero haranguent les fans

Masako Nozawa (la voix japonaise de Goku) a déclaré : “Je veux dire aux fans de Dragon Ball du monde entier que ce nouveau film est sûrement quelque chose qui ira complètement au-delà de toutes vos attentes. Et donc, je vous invite à continuer de l’attendre avec impatience pendant qu’il est en train d’être finalisé ! Et assurez-vous d’aller le voir, d’accord ? Accrochez-vous bien !“, tandis que Toshio Furukawa (la voix japonaise de Piccolo) explique son rôle dans DBS Super Hero : “Ce que je peux dire avec certitude, c’est que Piccolo joue un rôle assez important dans celui-ci. Il partagera une grande partie de son temps à l’écran avec Pan, en fait, et c’est presque comme s’il était un grand-père prenant soin de sa petite-fille bien-aimée. En dehors de cela, il y a aussi des moments où il agit comme une sorte de mentor.”

Dragon Ball Super : Super Hero de Toei Animation sortira en 2022 au Japon et en Amérique du Nord.