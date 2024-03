Downton Abbey 3 : Tout ce qu’il faut savoir sur le dernier film confirmé

La populaire franchise de drame d'époque revient officiellement avec une grande histoire pour le grand écran, et voici tout ce qu'il faut savoir sur Downton Abbey 3. Êtes-vous prêt pour cette nouvelle aventure ?

La saga Downton Abbey se conclut avec un troisième film

La frénésie autour de la franchise de drame historique adorée, Downton Abbey, ne cesse de croître. Après le succès retentissant de Downton Abbey : A New Era, les fans attendent avec impatience la sortie du troisième film. La très populaire série de films Downton Abbey a continué l’histoire de la famille Crawley et de leurs serviteurs après six saisons télévisées à succès.

Une nouvelle ère pour Downton Abbey

Downton Abbey: A New Era a élargi l’univers de la saga tout en jonglant avec succès avec plus de 30 personnages aimés et plusieurs intrigues. Marquant des changements majeurs et de nouveaux départs pour les Crawley, qui sont à l’aube de l’entrée dans le “monde moderne” des années 1930. Le troisième volet pourrait être la conclusion de toute la franchise, un moment important, mais triste pour les fans de la série.

Des informations croustillantes sur le troisième film

Les informations étaient rares depuis le succès de A New Era, mais la dernière mise à jour confirme Downton Abbey 3. Dans une récente interview, la star de la série, Imelda Staunton, a révélé que Downton Abbey 3 est en cours de réalisation et qu’il sera vraisemblablement le dernier film. Staunton, qui incarne Lady Bagshaw dans la série de films, n’était pas autorisée à dévoiler le film. Cependant, compte tenu de sa proximité avec la production, il est plus que probable que cela soit vrai. Staunton a également révélé que le tournage commencera en mai 2024 et se terminera en juillet.

Quel avenir pour l’histoire de Downton Abbey ?

Il existe de nombreuses possibilités pour que Downton Abbey continue à partir de là où A New Era laisse l’histoire. Le film pourrait également être situé dans le contexte des années 1930 tumultueuses, où la tourmente économique et le déclenchement d’une autre guerre mondiale pourraient servir de conclusion à la franchise.