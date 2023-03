The Last Kingdom : Seven Kings Must Die et la conquête de la couronne d’Angleterre

La fin d’un règne et le début d’une guerre dans le film Seven Kings Must Die, la suite de la série télévisée The Last Kingdom.

Suite à la mort du roi Édouard, Uhtred de Bebbanburg, toujours incarné par le comédien allemand Alexander Dreymon, est désormais impliqué dans une guerre pour la couronne d’Angleterre. Parmi ceux qui se battent pour récupérer le pouvoir, on retrouve le fils du défunt roi, Aethelstan, le roi Constantin d’Écosse et le leader danois Ingilmundr.

Des héritiers rivaux et des envahisseurs se disputent le pouvoir. Et lorsqu’une alliance vient chercher l’aide d’Uhtred dans leurs plans, Uhtred est confronté à un choix entre ceux qu’il aime le plus, et le pouvoir de l’État.

Un trailer pour The Last Kingdom : Seven Kings Must Die

The Last Kingdom : Seven Kings Must Die sera diffusé le 14 avril prochain en exclusivité sur Netflix. Produit par Carnival Films (Belgravia, Dracula, Downton Abbey, Jamestown), qui fait partie d’Universal International Studios, une division d’Universal Studio Group, le film est écrit par Martha Hillier, produit par Nigel Marchant, Gareth Neame et Mat Chaplin, et réalisé par Ed Bazalgette. Alexander Dreymon et Martha Hillier en sont les producteurs exécutifs.

Le casting est composé de Alexander Dreymon (Uhtred de Bebbanburg), Mark Rowley (Finan), Arnas Fedaravicius (Sihtric), Rod Hallet (Constantin), Harry Gilby (Aethelstan), Ross Anderson (Domnal), Ingrid García-Jonsson, James Northcote (Aldhelm), Cavan Clerkin (Father Pyrlig), Tom Christian (Dunstan), Ewan Horrocks (Aelfweard de Wessex), Zak Sutcliffe (Edmund), Nick Wittman (Eamon) et Alexandra Tóth.