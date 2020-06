Doom Eternal : un nouveau mode de jeu pour replonger dans les années 1990

Sorti le 20 mars 2020, Doom Eternal est la suite du reboot de la série Doom de 2016. Un opus très réussi qui plait aux fans, y compris celles et ceux qui dézinguaient à tout va sur les premiers opus dans les années 1990. Et aujourd'hui, la nostalgie est très forte.

id Software vient de déployer la deuxième mise à jour de son jeu Doom Eternal. Celle-ci propose un certain nombre de correctifs et de nouveautés. Parmi ces dernières, de nouveaux modes Render donnant la possibilité aux joueurs de profiter du jeu dans des styles visuels très différents. L’un d’entre eux est baptisé Classique. Il permet de jouer à Doom Eternal dans le plus pur style du Doom original sur PC sorti en 1993.

Doom Eternal se laisse jouer en 256 couleurs avec le mode classique

Ce mode Classique transforme Doom Eternal en un jeu pixelisé avec une palette de 256 couleurs seulement qui rend l’ensemble très similaire au Doom premier du nom. Et tout le jeu est jouable dans cette nouvelle “version”. Parfait pour celles et ceux qui voudraient replonger vers ces années bénies du jeu vidéo que sont les années 1990. Si ce n’est pas votre truc, sachez que id Software propose aussi trois autres modes de rendu : Gritty, Cinematic et Black & White. Comme le mode Classic, vous pouvez les activez dans les paramètres vidéo.

Outre ces nouveaux modes graphiques, le studio introduit avec cette mise à jour une nouvelle arène pour le Battlemode baptisée Tourment. Dans cette dernière, les Titans, spécimens utilisés pour la recherche, restent prisonniers. Le mini-événement Castle Grayscale est aussi lancé, avec ses items noir et blanc à collectionner. Il y aura aussi bientôt un événement Hack to the Future II, qui permettra de débloquer des items exclusifs du Revenant.

Et l’avenir du jeu s’annonce très intéressant

Marty Stratton, producteur exécutif chez id Software, évoquait aussi ce qui était prévu pour le jeux dans les prochains mois : “Notre équipe travaille dur sur deux campagnes de DLC, le Mode Invasion, de nouvelles expériences pour le Niveau de Maître, des mises à jour supplémentaire pour le Battlemode et une version Nintendo Switch avec nos partenaires très talentueux de Panic Button. Nous sommes impatients de pouvoir vous en dire davantage dans les mois à venir. Merci à tous pour votre soutien et votre enthousiasme.”