Dontnod Entertainment va éditer une création originale de PortaPlay

Après le développement et l'auto-édition, Dontnod Entertainment va également se lancer dans l'édition de jeux de développeurs tiers.

Principalement spécialisé dans les serious games et les jeux éducatifs, le studio danois PortaPlay (Tales from the Void, Broken Lines) annonce une collaboration avec Dontnod Entertainment pour éditer sa prochaine production vidéoludique. En plus d’une aide financière, l’éditeur français mettra à disposition son savoir-faire et l’expérience acquise avec des jeux ayant fédéré une communauté très engagée de joueuses et joueurs à travers le monde.

Very proud and happy to announce @DONTNOD_Ent collaboration with @PortaPlay studio on an upcoming co-production and a new IP!

It will be the very first title published by DONTNOD while developed by an external studio.https://t.co/G2ALnzmFIk pic.twitter.com/HSMoonzDxU — Guilbert Oskar (@DONTNOD_Oskar) April 8, 2021

Avec la récente ouverture de départements dédiés à l’édition et au marketing, Dontnod Entertainment peut désormais accompagner de futures sorties de jeux en auto-édition ou développés par des studios externes.

La nouvelle licence de PortaPlay s’inscrit dans la vision éditoriale et les valeurs de Dontnod Entertainment

Xavier Spinat, responsable de l’édition chez Dontnod Entertainment, déclare : “En tant qu’éditeur, nous voulons proposer aux joueuses et joueurs des expériences de jeux à la fois accessibles au plus grand nombre et exigeantes dans leurs thèmes et la qualité de leur conception. Dès nos premiers échanges avec PortaPlay, il nous est clairement apparu que coproduire et éditer cette création originale nous permettrait d’étendre notre portfolio avec un jeu complémentaire de nos productions internes tout en restant fidèle à notre ADN. Nous allons ainsi pouvoir apporter à notre partenaire notre savoir-faire et notre connaissance du marché, en cohérence avec les attentes de nos communautés.”

Hans von Knut Skovfoged, responsable du développement chez PortaPlay, indique : “Nous sentons que nous sommes amenés à travailler de plus en plus sur des jeux porteurs de sens ; des titres combinant des mécaniques de jeu et une narration solides – autour d’individus en situation de crise et confrontés à des dilemmes moraux. Ce nouveau partenariat est donc une belle opportunité pour nous. Non seulement il nous donne l’occasion de communiquer avec tous les fans du fantastique catalogue de jeux Dontnod, mais il nous permet également de travailler avec certains des meilleurs talents dans ce domaine – pour nous aider à améliorer notre jeu et offrir aux joueurs la meilleure expérience possible !“