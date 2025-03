Donald Trump déçoit les marchés crypto

La création d’une réserve de Bitcoin par les États-Unis n’a pas eu l’effet escompté sur le marché, où l’absence de stratégie d’achat a laissé les investisseurs dans l’incertitude.

Tl;dr Donald Trump a signé un décret pour créer une réserve stratégique de Bitcoin pour les États-Unis, mais sans stratégie d’achat immédiate.

Le marché a réagi négativement, la valeur du Bitcoin a chuté de 5% après l’annonce.

Les investisseurs espéraient un soutien plus concret, mais le plan reste limité à l’utilisation des bitcoins saisis par le gouvernement.

Une annonce qui n’a pas convaincu les investisseurs

Depuis quelques heures, les cryptomonnaies sont restées relativement stables malgré la signature par Donald Trump d’un décret exécutif visant à établir une réserve stratégique de Bitcoin pour les États-Unis. Ce décret prévoit l’inclusion des bitcoins déjà détenus par le gouvernement, issus de saisies précédentes dans le cadre d’actions judiciaires. Cependant, la réserve ne spécifie aucune stratégie d’achat immédiate, ce qui a déçu une partie du marché qui espérait une approche plus agressive et ambitieuse. En conséquence, le prix du Bitcoin a chuté légèrement à environ 87.000 dollars, après une baisse de 5% dans la nuit de jeudi. Cette situation a renforcé l’incertitude des investisseurs, qui attendent des actions plus concrètes pour soutenir les prix.

Un manque de demande pour une relance significative

L’initiative de créer une réserve ne semble pas avoir généré une demande suffisante pour provoquer une hausse significative des prix du Bitcoin. Rachel Lin, PDG de la plateforme d’échange décentralisée SynFutures, a souligné que l’absence de nouvelles incitations et l’incertitude concernant les futures actions gouvernementales empêchent une véritable reprise du marché. Bien que le prix ait partiellement récupéré après la baisse initiale, l’absence de nouveaux catalyseurs semble freiner toute dynamique haussière. Les analystes s’attendent à une stabilité des prix à court terme, à moins qu’un événement majeur ne vienne redynamiser le marché.

Une réserve de bitcoins déjà en possession des États-Unis

David Sacks, le responsable de la crypto-monnaie et de l’intelligence artificielle à la Maison-Blanche, a détaillé que cette réserve inclura principalement les bitcoins saisis par les autorités américaines lors de précédentes actions judiciaires, ce qui n’engendrera aucun coût pour les contribuables. Actuellement, le gouvernement des États-Unis détient plus de 198.000 bitcoins, d’une valeur d’environ 17 milliards de dollars. Cette annonce n’a pas suffi à rassurer les investisseurs qui avaient espéré que la réserve inclurait des achats supplémentaires de la part de l’État. Sacks a précisé que la réserve ne sera alimentée que par des actifs numériques obtenus par voie de saisie, et que l’État ne procédera pas à de nouveaux achats.

Un plan à long terme encore flou pour les investisseurs

Bien que la création de la réserve de bitcoins soit perçue comme un soutien à la crypto-monnaie par la Maison-Blanche, l’absence d’une stratégie d’acquisition active a laissé de nombreux investisseurs sur leur faim. Steven Lubka de Swan Bitcoin a déclaré que la nouvelle était bonne, mais qu’elle ne correspondait pas aux attentes immédiates du marché, qui espérait une pression d’achat plus forte. Le gouvernement américain prévoit de développer des stratégies d’acquisition de Bitcoin, mais celles-ci devront être neutres en termes de budget, afin de ne pas alourdir les finances publiques. Pour l’instant, les actions concrètes restent attendues, et la situation générale des marchés financiers, marquée par les préoccupations liées à l’inflation et aux guerres commerciales, continue de freiner l’enthousiasme des investisseurs.