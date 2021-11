Disney annonce Disney Melee Mania, un battle royale réservé à Apple Arcade

L’un des avantages que Disney a par rapport à la concurrence, c’est qu’elle a façonné une énorme franchise ces dernières décennies. Cela signifie que le géant dispose de pléthore de personnages et histoires dans lesquels puiser pour proposer de nouveaux produits sans devoir tout créer depuis le début. C’est extrêmement pratique, et bénéfique pour une entreprise. Voici l’exemple parfait avec un nouveau jeu mobile.

Le parfait exemple de ceci est le prochain jeu mobile de l’entreprise, un jeu baptisé Disney Melee Mania, qui vient d’être officialisé, comme une exclusivité à Apple Arcade qui plus est. Il s’agit d’un jeu de type battle royale, dans lequel les joueurs peuvent choisir parmi une large variété de personnages Disney issus de différentes licences et les faire s’affronter dans une arène.

Selon la description : “à travers des combats de cinq minutes pleins d’action, les joueurs devront récolter le maximum de points – ou vaincre l’équipe adverse autant de fois qu’ils le peuvent – pour pouvoir prétendre à la victoire. Ils rejoindront des batailles multijoueurs très nerveuses qui mettent à profit les capacités uniques de chacun dans une compétition au corps à corps, avec des modes de jeu et des défis multiples pour évaluer leur talent et gagner des récompenses durant les événements.”

Le gameplay, quant à lui, semble très similaire à d’autres jeux de type battle royale, l’un d’entre eux étant d’ailleurs disponible sur Apple Arcade, il s’agit de Butter Royale. Et si ce style vous semble familier, c’est parce que Disney Melee Mania est développé par le même studio, à savoir Mighty Bear Games. Disney Melee Mania devrait être disponible dans le courant du mois de décembre, et il faudra donc un abonnement à Apple Arcade pour pouvoir en profiter.

