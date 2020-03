DiO Connect Plug, la prise connectée qui transforme vos appareils en objets connectés

Pour connecter sa maison, il existe diverses solutions. L'une d'entre elles est d'investir dans des prises connecter pour piloter certains appareils électroniques. Voici la prise DiO Connect Plug, avec télécommande sans fil et dotée de la technologie DiO WiFi Safe.

DiO, du groupe français AwoX, est une marque majeure de la domotique, présente dans plus de 2 millions de foyers. Elle lance aujourd’hui sa première prise connectée, baptisé DiO Connect Plug, fruit d’un gros travail notamment dans la connectivité et les protocoles radio de pilotage sans fil. Présentation de cette nouvelle prise très complète tout en restant très discrète.

DiO Connect Plug, une nouvelle prise connectée complète

La prise DiO Connect Plug fonctionne en WiFi ou en Radio sur la fréquence 433 MHz. Parfait donc pour celles et ceux qui ont déjà des équipements radio (télécommande, interrupteur, détecteur sans fil, etc). Comme toute prise connectée, celle-ci permet de brancher lampes ou appareils électriques et de contrôler la mise en marche et l’arrêt à distance, que ce soit via la télécommande, via l’application mobile dédiée DiO One (iOS ou Android) ou à la voix avec Google Home et Amazon Alexa. De quoi ajouter des équipements relativement basiques dans son installation de domotique.

WiFi et Radio, Plug & Play, et un tarif abordable

L’installation en elle-même est extrêmement simple grâce au Plug & Play. En moins d’une minute, votre appareil sera pilotable à distance et ce sans besoin de box ou hub supplémentaire. La portée maximale de la télécommande est de 50 m. Et le retour d’état est aussi disponible. Pour savoir en toute occasion si l’appareil est allumé ou éteint. Dernier point, toujours intéressant, la prise DiO Connect Plug est doté de la technologie DiO WiFi Safe, laquelle vise à protéger le foyer des ondes électro-magnétiques en désactivant le mode WiFi tout en permettant un pilotage local. La DiO Connect Plug est disponible dès à présent au prix indicatif de 24,90€ dans divers magasins de bricolage et sur Internet.