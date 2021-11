Devolver Digital se lance en Bourse et approche du milliard d’euros de valorisation

Dans le cadre d'une opération qui lui rapporte plus de 200 millions d'euros, tant pour l'entreprise que pour les actionnaires, à une valorisation d'environ 813 millions d'euros, Devolver Digital est entrée en Bourse sur le sous-marché AIM (Alternative Investment Market) de la Bourse de Londres (London Stock Exchange).

Si les employés de Devolver Digital restent actionnaires majoritaires ainsi que les principaux décisionnaires de l’éditeur américain, le capital a été ouvert à quelques investisseurs comme NetEase (déjà présent avec 7.97%), Slater Investments (4.56%) ou encore Chelverton Asset Management (3.01%), mais aussi et surtout Sony Interactive Entertainment (5.03%) : “Nous sommes désormais une société cotée en bourse. À première vue, cela peut sembler être un changement par rapport à un groupe d’amis qui a lancé un label de jeux vidéo, mais c’est en fait une sorte de validation pour notre équipe et nos partenaires. Nous sommes extrêmement fiers de ce que nous avons accompli au cours des dix dernières années et nous pensons sincèrement que cela nous rendra encore meilleurs. Les employés de Devolver Digital sont toujours les propriétaires majoritaires de l’entreprise – de ceux qui étaient présents lors de la première réunion à la table de pique-nique à ceux qui nous ont rejoints cette année, tout le monde chez Devolver Digital a un intérêt dans l’entreprise, son avenir et l’avenir de son avenir. Alors, qu’est-ce que cela signifie pour votre sixième éditeur de jeux préféré ? Cela signifie que Devolver Digital pourra continuer à investir dans tous les jeux sur lesquels nous travaillons actuellement, à s’associer à de nouveaux jeux que nous n’avons pas pu envisager jusqu’à présent, et à ajouter à notre équipe de professionnels du jeu vidéo les personnes avec lesquelles nous aimons travailler.”

Shoutout to our friends @DevolverDigital on their public offering today! We’re honored to be an investor. Keep shining a light on those great indie games 💡 pic.twitter.com/6Fnn7iTT9b — PlayStation (@PlayStation) November 4, 2021

Devolver Digital rachète les studios Dodge Roll, Nerial et Firefly Studios

En plus de son introduction en Bourse, l’éditeur américain Devolver Digital a annoncé l’acquisition de Dodge Roll (Enter the Gungeon), Nerial (Reigns, Card Shark) et FireFly Studios (Stronghold) : “Au cours de l’année écoulée, nos partenaires et amis de longue date sont entrés dans la grande famille de Devolver Digital. Ces développeurs et notre équipe se sont projetés dans l’avenir et ont vu que nous allions travailler ensemble pour toujours. Nous les avons donc acquis avec amour, principalement pour qu’ils puissent passer plus de temps avec nous. Les jeux et les expériences que ces quatre studios ont prévus sont incroyables et chacun d’entre eux conserve toute l’autonomie créative qui lui a été accordée tout au long de notre relation. Il n’y a pas de projets spécifiques pour Enter the Gungeon 2, mais soyez assurés que nous leur avons demandé plus d’une fois.“