Devolver Digital fait l’acquisition de System Era Softworks

System Era Softworks est racheté par Devolver Digital.

L’acquisition de System Era Softworks constitue une opportunité stratégique pour Devolver Digital pour se développer en dehors de son cœur de métier, à savoir les titres indépendants haut de gamme, en s’appuyant sur les connaissances de SES en matière de développement de jeux évolutifs, ainsi que sur sa technologie d’exploitation en direct et sur sa propriété intellectuelle existante.

Today we have a big announcement about the future of System Era…

We are excited to be joining the creative miscreants under the tent over at @devolverdigital! 🚀

— System Era Softworks 🚀 (@SES_dev) November 1, 2023