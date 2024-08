Deux stars du Whoniverse reviennent dans le spin-off de « Doctor Who »

"The War Between the Land and the Sea" met en scène des visages familiers de l'univers de "Doctor Who".

Une nouvelle série pour les fans de Doctor Who

Préparez-vous pour une nouvelle aventure dans l’univers de Doctor Who. The War Between the Land and the Sea, une série télévisée en cinq parties, sera diffusée sur BBC One et Disney+. Elle mettra en scène les Sea Devils, les célèbres méchants des années 70, dans leur combat contre UNIT pour le contrôle de notre planète.

Des visages familiers au casting

Deux acteurs bien connus des fans de Doctor Who, Russell Tovey et Gugu Mbatha-Raw, rejoignent le casting en tant que nouveaux personnages. Jemma Redgrave et Alexander Devrient reprendront quant à eux leurs rôles respectifs de Kate Stewart et Colonel Ibrahim.

Après la première lecture de script de The War Between the Land and the Sea, doctorwho.tv a confirmé deux autres membres du casting et a partagé une image officielle du casting.

Des personnages récurrents

Ruth Madeley reprendra son rôle de Shirley Ann Bingham, officier scientifique de UNIT, tandis que Colin McFarlane reviendra en tant que le Général américain Austin Pierce, un rôle qu’il a déjà joué dans Torchwood: Children of Earth en 2009.

Un ton plus mature pour la série

La présence de Pierce, connu pour sa volonté pragmatique de faire ce qui est nécessaire pour sauver l’humanité, suggère que The War Between the Land and the Sea adoptera un ton plus mature. La série pourrait également approfondir le rôle de UNIT et aborder des thèmes sombres, rarement mentionnés dans la série principale, tels que les événements de Torchwood: Children of Earth.