Le super-vilain Sutekh revient dans Doctor Who

Doctor Who accueille à nouveau Sutekh, l'antagoniste légendaire des Osiriens, promettant de plonger la galaxie dans le chaos et la terreur. Avec ses capacités divines et sa cruauté sans limites, il met l'univers à rude épreuve.

Tl;dr Sutekh, le “nouveau” méchant de Doctor Who, possède des humains et menace de détruire l’univers.

Il a fait sa première apparition dans un épisode de 1975, “Pyramids of Mars”.

Sutekh peut contrôler les esprits, posséder des êtres vivants et est probablement immortel.

Il est le plus puissant des dieux du Panthéon de la Discorde et est craint par les autres dieux.

La saison 14 de Doctor Who marque le retour d’un ennemi redoutable, Sutekh. Ayant fait sa première apparition dans un épisode culte de 1975, “Pyramids of Mars”, Sutekh est loin d’être un adversaire ordinaire. Contrairement aux Daleks ou aux Cybermen, il n’affronte pas tous les acteurs de Doctor Who. Il est cependant l’une des créatures les plus puissantes et dangereuses que le Docteur ait jamais affrontées.

Un pouvoir de possession terrifiant

Sutekh possède un pouvoir effrayant : il peut contrôler les esprits et posséder des êtres vivants. Il utilise les humains pour effectuer ses basses œuvres, comme il l’a montré en possédant une nouvelle membre de l’équipe UNIT de Doctor Who lors de l’avant-dernier épisode de la saison 14. Il a également révélé qu’il avait possédé Susan Triad et l’avait envoyée à travers le temps et l’espace à la poursuite du Docteur.

Un dieu de la mort immortel

Il est probable que Sutekh soit immortel. Lorsque le Quatrième Docteur l’a piégé dans le tunnel temporel, il a calculé que Sutekh vivrait 7 000 ans et passerait tout ce temps à traverser le tunnel sans pouvoir atteindre sa fin. Cependant, il est probable que cette limitation de la durée de vie de Sutekh ait été révisée maintenant qu’il a été révélé être “Celui qui attend”.

Le plus redoutable des dieux

Sutekh est au sommet de la hiérarchie des dieux du Panthéon. Bien que ces autres dieux soient puissants, ils ne peuvent pas vaincre Sutekh et le craignent. Ils se réfèrent souvent à lui comme “Celui qui attend” et reculent lorsqu’ils sentent son implication.