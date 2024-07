Des moddeurs créent une mini Nintendo Wii faisant office de porte-clés

Ce modèle n'accepte pas les disques pour des raisons évidentes, mais il est compatible avec les manettes de Gamecube.

Pas plus grande qu’un porte-clés, un nouvel exploit technologique a été réalisé par des passionnés de modding. La fameuse console Nintendo Wii, vendue à plus de 100 millions d’exemplaires, a été miniaturisée pour tenir dans la paume de votre main. L’objet ainsi réduit porte le nom approprié de Nintendo Kawaii.

Malgré sa taille incroyablement réduite, la Nintendo Kawaii a conservé plusieurs des fonctionnalités essentielles de son modèle d’origine. Forte d’une structure monobloc en aluminium et dotée de connecteurs à broches magnétiques, cette innovation technologique est capable de faire fonctionner les jeux de la génération de la Wii.

Moyennant l’utilisation d’un dock adapté, elle peut être connectée à quatre manettes GameCube, une fonctionnalité pour le moins indispensable pour des jeux de combat qui riment avec “Shmooper Smash Bros”. Par ailleurs, sa conception passivement refroidie lui permet d’éviter les problèmes de surchauffe, malgré l’absence de ventilateur interne.

@YveltalGriffin and I have been cooking up something special over the past year or so and we are now happy to show it off.

A Wii console the size of a keychain!

CNC'd, anodized, laser marked, and passively cooled

Follow the link for more details: https://t.co/MgZT0ZBV6V pic.twitter.com/3trRBqoNiU

— Wesk Mods (@WeskMods) July 21, 2024