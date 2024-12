Des débuts désastreux pour Kraven the Hunter, le dernier film du Spider-Man Universe

Le film Kraven the Hunter de Sony Pictures Entertainment fait une entrée fracassante avec un score désastreux sur le site de critiques Rotten Tomatoes.

Tl;dr Kraven the Hunter reçoit de mauvaises critiques.

Sony envisage d’arrêter la production des spin-offs Marvel.

La franchise Spider-Man de Sony a eu une mauvaise année en 2024.

Une réception glaçante pour Kraven the Hunter

La première vague de critiques pour le film Kraven the Hunter est arrivée, et il semble être une autre entrée mal accueillie dans la franchise Spider-Man Universe de Sony. Avec une maigre note d’approbation de 17% sur Rotten Tomatoes, le film peine à convaincre.

Un univers en déclin

Depuis le lancement du Venom original en 2018, l’univers Spider-Man de Sony n’a jamais été un favori des critiques. Aucun des volets n’a même réussi à obtenir un score « Frais » sur Rotten Tomatoes, le plus proche étant Venom: Let There Be Carnage en 2021 avec 58%. Kraven the Hunter se situe dans la même moyenne que Morbius (15%) et Madame Web (11%), deux films également mal aimés.

Sony va arrêter le Spider-Man Universe

L’année 2024 a été particulièrement difficile pour le Spider-Man Universe de Sony. Après l’échec de Madame Web au box-office mondial avec seulement 100,4 millions de dollars, Venom: The Last Dance est devenu le film Venom le moins rentable, illustrant le désintérêt croissant du public pour la franchise. Sony envisage maintenant de cesser la production de ces spin-offs Marvel, préférant se concentrer sur des projets comme Spider-Man 4 de Tom Holland et la suite très attendue Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

Avant même la sortie des critiques, Kraven the Hunter avait de faibles perspectives au box-office. Ce type de bouche-à-oreille négatif ne va certainement pas aider le film, d’autant plus qu’il doit faire face à des succès comme Moana 2 et Wicked, qui ont dominé la saison des vacances jusqu’à présent.

Un espoir pour le futur ?

Il reste encore plusieurs critiques de Kraven the Hunter à venir, ce qui pourrait faire fluctuer son score sur Rotten Tomatoes. Cependant, il est peu probable que le film parvienne à inverser la tendance et à obtenir une bonne note sur le site. Kraven the Hunter s’inscrit donc comme un nouvel effort de Sony mal reçu pour exploiter la riche bibliothèque de personnages Marvel dont ils détiennent les droits cinématographiques. Espérons que les futurs projets du studio seront plus réussis.