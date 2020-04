Des chercheurs Américains veulent utiliser vos données pour lutter contre le Covid-19

En cette période très difficile de pandémie du nouveau coronavirus, tout le monde peut aider. Pas nécessairement de manière active sur le terrain dans un hôpital mais aussi, plus simplement, en restant chez soi. Et cette aide peut aller plus loin.

Il n’est aujourd’hui pas nécessaire d’être médecin, scientifique ou chercheur en biomédical pour aider à la lutte contre le nouveau coronavirus. Rester confiné chez soi aide à limiter la propagation du virus, c’est aussi une forme de contribution active à cet effort mondial. Mais si vous souhaitez être plus actif, depuis chez vous, sachez que des chercheurs de UC San Francisco pourraient avoir besoin de vous, ou plus précisément de vos données.

Ce programme invite tout un chacun à aider à la lutte contre le Covid-19

L’université américaine vient en effet de lancer un nouveau programme baptisé Covid-19 Citizen Science (CCS). Celui-ci vise à utiliser des données participatives pour mieux comprendre le virus et mieux le suivre. Ce qui pourrait, à terme, permettre de trouver des traitements ou des solutions pour le contenir. Le programme est accessible à tous, dans le monde entier. Il suffit pour participer d’avoir plus de 18 ans et de disposer d’un smartphone. Le fonctionnement est simple. Via une application mobile, le participant répond à des questions concernant sa santé et ses habitudes quotidiennes. De nouvelles questions sont proposées chaque semaine, et ce pendant une période de 6 mois.

En répondant à des questions simples via une application mobile

Pour aller plus loin, il est aussi possible d’autoriser l’application à récupérer votre géolocalisation. Celle-ci ne sera activée que sur demande explicite de votre part. Selon UCSF, “sur le long terme, la participation collective des individus engagés dans le programme CCS permettra d’aider à identifier des comportements, des influences et autres facteurs qui pourraient augmenter ou réduire le risque d’infection ou les risques aggravants après l’infection. Plus nous aurons de participants, plus nous aurons, statistiquement, de chances de faire des découvertes valides grâce à cette étude.” Si vous êtes intéressé(e), direction la page dédiée sur le site de UCSF.