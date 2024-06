Découvrez “Neva”, le prochain jeu des créateurs de Gris, à travers sa nouvelle bande-annonce de gameplay !

Comme on pouvait s'y attendre, le paysage est époustouflant. Ne vous laisse-t-il pas sans voix ?

Le nouveau chef-d’œuvre de Nomada Studio : Neva

En tant que journalistes expérimentés dans l’univers ludique, nous avons le plaisir de vous annoncer la parution de la première bande-annonce du jeu Neva, une création de Nomada Studio, développeur de Gris. Cette œuvre promet une expérience émotionnelle intense et une attente insoutenable.

Aventure et action au cœur d’un monde en déclin

Neva est un jeu d’action-aventure qui présente l’histoire poignante d’Alba, une femme qui a pour seul compagnon un louveteau à cornes dans un monde en déclin. Bien que thématiquement et artistiquement similaire à Gris, la bande-annonce révèle que Neva se distingue par une présence significative de combats. Une nouveauté qui promet une expérience de jeu à couper le souffle.

Bientôt dans votre console

Récemment dévoilé par l’éditeur Devolver Digital lors du Summer Game Fest, Neva n’a pas encore de date de sortie précise, mais sa publication est prévue cette année. Il sera disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC.

Un impact émotionnel prévu

Nomada Studio a marqué l’histoire du jeu vidéo en 2018 avec son premier titre, Gris. Ce dernier a su créer un lien émotionnel fort avec les joueurs, dont moi-même. Avec Neva, l’équipe semble prête à reproduire ce succès et même à le surpasser, grâce notamment à l’introduction d’un compagnon canin. De plus, la direction artistique de Neva rappelle l’œuvre emblématique de Hayao Miyazaki, Princesse Mononoke, ce qui renforce encore plus l’intérêt des fans.