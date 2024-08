Décès de Susan Wojcicki, ex-PDG de YouTube

Elle a vécu pendant deux ans avec un cancer du poumon non à petites cellules.

Susan Wojcicki nous a quittés

Susan Wojcicki, l’ancienne PDG de YouTube, s’est éteinte à l’âge de 56 ans après un combat de deux ans contre le cancer du poumon. Son époux, Dennis Troper, a partagé la nouvelle sur Facebook, saluant non seulement sa compagne de vie mais également une mère aimante et une amie de tous.

Un pilier de Google

« Son impact sur notre famille et sur le monde était incommensurable », a déclaré Troper, témoignant de l’immense influence qu’elle a eue non seulement au sein de sa famille mais aussi à Google. Wojcicki a en effet joué un rôle clef dans l’établissement et l’évolution du géant du web. L’entreprise a commencé dans son garage, avec les fondateurs Larry Page et Sergey Brin qui l’utilisaient comme bureau.

Elle est devenue la première responsable marketing de l’entreprise, a co-créé la recherche d’images de Google et a été le premier product manager d’AdSense. Wojcicki a également dirigé les efforts vidéo de Google et a encouragé l’entreprise à acquérir YouTube en 2006.

Un leadership remarquable à la tête de YouTube

En 2014, Wojcicki a été nommée PDG de YouTube, et a transformé la plateforme en un élément essentiel de Google. Sous sa direction, les revenus publicitaires de YouTube pour l’année fiscale 2022 – l’année avant qu’elle ne quitte son poste – ont atteint 29,24 milliards de dollars, soit plus de 10% des revenus totaux de l’entreprise.

Un engagement sociétal

En plus de son travail chez Google, Wojcicki s’est engagée sur des enjeux sociétaux majeurs. Elle a attiré l’attention sur l’écart de genre dans le secteur technologique et sur la situation des réfugiés. Wojcicki était également une fervente défenseure des congés parentaux longue durée et a démontré leur bénéfice pour les entreprises. Sundar Pichai, l’actuel PDG d’Alphabet, a décrit Wojcicki comme étant « au cœur de l’histoire de Google » et ayant eu « un impact énorme sur le monde ».