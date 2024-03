Décès de Louis Gossett Jr., lauréat d’un Oscar et star de Watchmen, à 87 ans

Louis Gossett Jr., acteur récompensé aux Oscars et célèbre pour ses rôles dans Roots, An Officer and A Gentleman et l'adaptation télévisée de Watchmen par HBO, est décédé.

Tl;dr L’acteur oscarisé Louis Gossett Jr. est décédé à 87 ans.

Il a marqué l’histoire en étant le premier acteur noir à remporter un Oscar.

Son dernier film terminé est le remake de The Color Purple.

Son héritage continue d’inspirer les générations d’acteurs noirs.

Une icône du cinéma nous quitte

Légende oscarisée du théâtre et du cinéma, le comédien américain Louis Gossett Jr. s’est éteint à l’âge de 87 ans. Son parcours diversifié et varié s’étend sur plusieurs décennies, avec des apparitions dans des productions telles que Stargate SG-1, The Laughing Policeman et Iron Eagle.

Un pionnier du cinéma noir

En 1982, Louis Gossett Jr. entre dans l’histoire en devenant le premier acteur noir à remporter l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour son rôle de sergent instructeur Emil Foley dans le film An Officer and A Gentleman avec Richard Gere. Il a également reçu un Emmy Award pour son rôle dans Roots aux côtés de John Amos, devenant ainsi l’un des acteurs afro-américains les plus emblématiques.

Sa dernière apparition et ses projets posthumes

Son dernier film achevé avant son décès est le remake de 2023 de The Color Purple. Plusieurs projets dans lesquels il a participé sont en attente de sortie posthume, notamment IF, Soul to Keep, Sin et Unplugged.

L’importance de son Oscar, comment il a façonné sa carrière et son héritage pour les acteurs noirs, est quelque chose qui sera difficile à égaler.

Son influence perdure

Avec un héritage remontant à ses débuts en 1961 avec A Raisin in the Sun, l’influence de Louis Gossett Jr. continue de se faire sentir et inspirera les générations futures d’acteurs noirs cherchant à laisser leur marque à Hollywood.