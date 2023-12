Death Stranding : La version Director’s Cut pour Mac et iPhone reportée à début 2024

Les passionnés de Hideo Kojima devront patienter encore un peu.

D’après 505 Games, l’éditeur en charge de cette adaptation tant attendue, les amateurs de la franchise Death Stranding ne pourront hélas pas profiter de l’édition director’s cut sur Mac, iPhone ou iPad avant la fin de l’année. Une attente qui se prolonge, la nouvelle date de sortie étant planifiée pour début 2024.

Sorti en 2019, le jeu original de Death Stranding a connu une recrudescence d’intérêt avec la sortie de la version director’s cut en 2021. Il semblerait que les attentes étaient hautes pour Apple qui, désireux d’exploiter des titres de poids, s’est lancé dans l’aventure de l’adaptation du jeu pour montrer les capacités de ses processeurs, dont le M1 et ses successeurs. Quant à la version mobile, elle sera réservée aux détenteurs de l’iPhone 15 Pro, équipé de la puce A17 Pro. À l’instar des versions PlayStation, le jeu sur Apple inclura du contenu crossover de Cyberpunk 2077 et Half-Life.

Here at @505_Games and @KojiPro2015_EN, we are excited to launch #DeathStrandingDC on iPhone, iPad, and Mac. We just need a little more time!

Stay tuned for a new release date in early 2024.

We can't wait to welcome more Porters to DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT. pic.twitter.com/zCa9Tcecd4

— 505 Games (@505_Games) December 15, 2023