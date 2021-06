De nouveaux Apple MacBook Pro pour le troisième trimestre 2021 ?

Le troisième trimestre pourrait être la période décidée par Apple pour lancer de nouveaux MacBook Pro. C'est tout du moins ce que croit savoir DigiTimes.

Apple renouvelle assez fréquemment ses produits, y compris, évidemment, les MacBook Pro. L’on se demande simplement quand la nouvelle génération pourra arriver, dans la mesure où la firme de Cupertino ne communique jamais à l’avance sur ses lancements. Il se pourrait cependant que de nouvelles machines arrivent dans le courant du troisième trimestre de cette année.

Les nouveaux MacBook Pro pour le troisième trimestre ?

Avant la WWDC 2021, plusieurs rapports laissaient entendre qu’Apple pourrait dévoiler de nouveaux MacBook Pro durant cette grand messe dédiée aux développeurs. Malheureusement, ce ne fut pas le cas, au grand dam de certains fans, ce qu l’on comprend tout à fait. La question est donc : quand arriveront donc ces nouveaux MacBook Pro ?

C’est ce que croit savoir DigiTimes

Si l’on en croit un article de DigiTimes, il faudrait peut-être patienter jusqu’au troisième trimestre 2021. En effet, le rapport indique que les fournisseurs d’Apple devraient commencer leurs expéditions pour les nouveaux MacBook Pro durant le troisième trimestre de cette année. Autrement dit, entre juillet et septembre. Cela étant dit, comme le précise MacRumors, nul ne sait s’il s’agit de composants individuels ou des machines entières.

Toujours est-il que cette nouvelle information semble venir corroborer une rumeur précédente qui affirmait que les nouveaux MacBook Pro ne devaient arriver qu’au second semestre 2021. Étant donné le calendrier habituel d’événements Apple, les annonces relatives aux Mac ont d’ordinaire lieu vers la fin de l’année. Ce fut le cas avec le MacBook Pro 16 pouces qui fut lancé fin 2019 et avec les premières Mac M1, fin 2020. Il est donc assez logique que la firme de Cupertino conserve cette fenêtre pour une future annonce.

Cela signifie qu’il est possible que les expéditions évoquées par l’article de DigiTimes concernent des composants de ces nouvelles machines et non les machines complètes. L’assemblage pourra donc démarrer une fois les composants reçus. Quoi qu’il soit, et en espérant qu’Apple maintienne son calendrier, il ne faut pas attendre ces nouveaux MacBook Pro tout de suite.