Dawn of the Jedi de James Mangold aura un avantage majeur sur les autres films Star Wars

Le nouveau film de James Mangold, Dawn of the Jedi, bénéficiera d'un avantage majeur par rapport aux autres films de la saga Star Wars.

Tl;dr James Mangold développe un film sur les origines des Jedi, Dawn of the Jedi.

Le film se déroulerait 25.000 ans avant les films Star Wars existants.

Le réalisateur apprécie la liberté de ne pas être contraint par la continuité de l’univers Star Wars.

Une nouvelle vision pour Star Wars

L’avenir de Star Wars semble en suspens, notamment en raison du silence de Disney et Lucasfilm sur les projets de films à venir. Pourtant, un film suscite une attention particulière : Dawn of the Jedi de James Mangold, qui explorera les origines des Jedi.

Un projet ambitieux

Annoncée il y a près de deux ans, cette réalisation de Mangold, connu pour ses films Logan et « Walk the Line », est toujours en travaux. Le co-scénariste du film est Beau Willimon, célèbre pour l’épisode « One Way Out » d’Andor. Dans une interview accordée à MovieWeb, James Mangold a souligné l’importance de la liberté de création dans son approche de Star Wars.

Star Warsau-delà des contraintes de la continuité

Pour James Mangold, la liberté de ne pas être contraint par la continuité de l’univers Star Wars est un atout majeur. En effet, son film se déroulerait 25.000 ans avant les films Star Wars existants. Un tel éloignement dans le temps permettrait d’explorer un univers vierge de toute référence aux films existants, offrant ainsi une « aire de jeu » totalement nouvelle.

Un futur audacieux pour la franchise Star Wars ?

D’un autre côté, le film de Mangold pourrait offrir une opportunité unique à Lucasfilm de faire quelque chose de véritablement original. En plongeant dans le passé lointain, Star Wars pourrait forger un futur audacieux. Toutefois, la réalisation de ce film demeure incertaine. Plusieurs films Star Wars ont été abandonnés lors de la pré-production ces dernières années. Par ailleurs, Mangold est un homme occupé, préparant également un film « Swamp Thing » pour DC.

Il est clair que Lucasfilm souhaite travailler avec James Mangold, notamment dans cette franchise. Espérons que les pièces du puzzle s’assemblent au fur et à mesure de l’avancée du projet. La date de sortie du film Star Wars de James Mangold n’est pas encore connue.