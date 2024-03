Da Vinci Code a failli devenir une saison de 24 heures chrono

La franchise cinématographique à succès de Tom Hanks a failli être compromise lorsque les créateurs de la série télévisée 24 heures chrono ont tenté d'utiliser le même concept pour une de leurs saisons.

Tl;dr Les créateurs de 24 heures chrono ont envisagé d’adapter Da Vinci Code pour une saison.

Da Vinci Code est finalement devenu une franchise cinématographique avec Tom Hanks.

L’auteur Dan Brown a refusé l’offre de 24 heures chrono, préférant un contrat cinématographique.

Malgré des critiques mitigées, la trilogie de films de Robert Langdon a rapporté 1,4 milliard de dollars dans le monde.

Une idée audacieuse pour la série 24 heures chrono

24 heures chrono de Joel Surnow et Robert Cochran, la série télévisée de la Fox qui a su tenir en haleine des millions de téléspectateurs à travers le monde, a failli prendre une direction surprenante. Ses créateurs ont sérieusement envisagé d’adapter le best-seller Da Vinci Code de Dan Brown pour une saison entière de la série.

De la page à l’écran

Joel Surnow, co-créateur de 24 heures chrono, a lu Da Vinci Code et a pensé que l’histoire pourrait bien s’adapter à l’univers de la série. Il a donc tenté d’acquérir les droits d’adaptation. Cependant, malgré le potentiel d’une intrigue riche en rebondissements et en suspense, la série et le roman n’ont que peu de points communs.

Un refus qui a porté ses fruits

Le succès planétaire du livre a rapidement rendu impossible l’acquisition des droits par l’équipe de 24 heures chrono. Dan Brown a finalement préféré conclure un accord plus lucratif avec Sony Pictures Entertainment pour une adaptation cinématographique. Cette décision s’est avérée judicieuse : la franchise de films Robert Langdon, dans laquelle Tom Hanks incarne le protagoniste, a engendré pas moins de 1,4 milliard de dollars de recettes à l’échelle mondiale.

Un succès mitigé pour les deux franchises

Malgré le refus de Dan Brown, la série 24 heures chrono a continué sur sa lancée, offrant à ses fans des saisons toujours plus palpitantes. Quant à la trilogie de films de Robert Langdon , malgré des critiques peu élogieuses, elle a su séduire un large public. Les deux franchises ont connu des destins différents, mais chacune a su marquer à sa manière l’univers de la fiction.