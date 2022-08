Cyberpunk Edgerunners vise un public adulte

La date de diffusion de la toute première série animée Cyberpunk pour la plateforme de streaming Netflix est maintenant connue.

En plus d’une bande-annonce sanglante et pleine d’entrain, CD Projekt RED révèle une toute nouvelle affiche de Cyberpunk Edgerunners mettant en scène l’un des personnages clés de la série, à savoir la brillante Lucy, une netrunneuse émérite et un membre important de l’équipe de mercenaires de Maine. Malgré ses capacités techniques très recherchées, elle ne souhaite rien d’autre que de fuir Night City et son dangereux passé.

Lucy? Preem runner, peerless in more than one way. Might look innocent, but piss her off and she'll flatline you in a heartbeat.

Wanna get to know her better? You'll get your chance real soon on @netflix — September 13th. pic.twitter.com/MMmHCeJ9MU

— Cyberpunk: Edgerunners (@edgerunners) August 30, 2022