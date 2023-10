Cyberpunk 2077 cède aux sirènes du live-action

CD Projekt RED prépare une adaptation en live-action de Cyberpunk 2077 avec Anonymous Content.

Pour l’instant, l’adaptation de Cyberpunk 2077 en live-action est à un stade de développement précoce et la recherche d’un scénariste pour raconter une histoire inédite est actuellement en cours. Garrett Kemble, David Levine, Ryan Schwartz et Bard Dorros s’occuperont de la superviser pour le compte d’Anonymous Content aux côtés de Charlie Scully.

CD PROJEKT RED Partners With Anonymous Content to Develop Live-Action Project pic.twitter.com/O6MLGqBo2B — CD PROJEKT IR (@CDPROJEKTRED_IR) October 5, 2023

AC Studios (Saint X, The Last Days of Ptolemy Grey, Random Acts of Flyness, True Detective, Time Bandits, Disclaimer, Savant), filiale d’Anonymous Content, sera le studio de production en charge du projet qui est développé en étroite collaboration avec l’équipe créative de Cyberpunk 2077.

Le lore de Cyberpunk 2077 s’enrichit avec le transmédia

CD Projekt RED a déjà réussi à adapter l’univers de son jeu vidéo le plus vendu sur de nouveaux supports, notamment la série animée Cyberpunk : Edgerunners, acclamée par la critique et créée en collaboration avec Studio Trigger, pour la plateforme de streaming Netflix qui a remporté plusieurs prix importants, dont celui du meilleur anime de l’année, décerné par IGN et Crunchyroll. Cette année, le studio polonais CD Projekt RED a publié le roman Cyberpunk 2077 : No_Coincidence écrit par l’auteur de science-fiction à succès Rafal Kosik, tandis que le jeu de société Gangs of Night City est actuellement en production chez l’éditeur CMON.