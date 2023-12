Cruella 2 avec Emma Stone : à quoi s’attendre ?

La suite du film en live-action dédié à Cruella pourrait explorer le pouvoir acquis par la Reine du mal.

Tl;dr Cruella 2 est toujours dans les plans de Disney.

Le premier film explore l’origine de Cruella.

La puissance de la Reine du Mal pourrait la corrompre dans Cruella 2.

Tony McNamara évoque une suite à Cruella

Le scénariste de Cruella, Tony McNamara, a partagé sa vision pour une éventuelle suite de Cruella, qui explorerait les conséquences du premier film. Dans le premier opus, on découvre l’origine de la célèbre méchante de Disney, sa passion pour la mode et sa relation avec Jasper et Horace.

Le pouvoir corrompt

Le thème central de ce premier film tourne autour de l’idée de la corruption par le pouvoir. Cruella commence à se perdre, non seulement dans son travail, mais aussi dans la popularité qu’elle acquiert. Tony McNamara, lors d’une interview exclusive pour Screen Rant, a exprimé son intérêt à explorer ce thème dans une éventuelle suite.

Un aperçu de la suite

Selon Tony McNamara, Cruella 2 pourrait montrer comment elle utilise ce pouvoir nouvellement acquis après avoir grandi sans aucun :

C’est plutôt intéressant qu’elle termine le premier film, et qu’elle ait du pouvoir, et qu’elle ait de l’agence. C’est un peu comme, Que fait-elle avec ça ? Et comment dans votre vie, si vous obtenez soudainement de l’agence et du pouvoir, l’exercez-vous ? Que cherchez-vous maintenant ? Elle avait ce genre de chose famille-versus-passé en cours, [avec] sa famille fabriquée. Je suppose que [dans] le deuxième film, je pense que c’est un aspect qui pourrait être exploré. S’il y avait un deuxième.

Cruella 2 : le pas vers la méchanceté

Le manque de mentor ou de figure parentale pour Cruella, qui a grandi dans la rue avec seulement Horace et Jasper comme amis et acolytes, pourrait s’avérer particulièrement dangereux face à son nouveau pouvoir, sa richesse, son agence et son influence. Cruella 2 pourrait être l’occasion idéale de préparer le terrain pour ses actions dans 101 Dalmatiens, alors qu’elle perd le contact avec la gentillesse qu’elle avait autrefois, son nouveau pouvoir la corrompant de plus en plus.