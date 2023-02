CrossfireX : Smilegate arrête les frais pour l’exclusivité Xbox

Les modes solo et multijoueur du FPS free-to-play CrossfireX cesseront définitivement d'être jouables à partir du 18 mai prochain.

Disponible depuis le 10 février 2022 exclusivement sur Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One, la version console de CrossFire (jeu de tir à la première personne adulé en Chine et en Corée du Sud) dotée d’une aventure solo développée par Remedy Entertainment sera bientôt de l’histoire ancienne. Toutes les ventes sur le Xbox Store seront interrompues, aucun nouveau contenu ne sera ajouté au jeu et les achats effectués au cours des 14 derniers jours à compter du 3 février 2023 pourront faire l’objet d’un remboursement.

It is with deepest regret that we must inform you of our decision to terminate our service for CrossfireX. We want to thank each and every one of our players for playing and being a part of this journey with us. For full details, please visit: https://t.co/Kx03nYOmLA pic.twitter.com/Gl790Tn38T

— CrossfireX (@PlayCrossfireX) February 3, 2023