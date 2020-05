Covid-19 : ce masque facial robotisé s’ouvre et se ferme s’il y a des gens à proximité

Les masques faciaux sont une bonne protection contre le Covid-19 qui sévit actuellement sur la planète. Le porter peut être contraignant, certes, mais c'est un rempart efficace. Voici une version résolument moderne, robotisée même, et automatisée.

Porter un masque facial pendant une longue période peut être très inconfortable. Ceci parce que, si le masque est bien porté, il agit comme une barrière scellée autour de votre nez et de votre bouche pour empêcher bactéries et particules d’entrer dans votre corps via la moindre interstice. Résultat de l’opération, on peut très rapidement avoir l’impression d’éprouver des difficultés à respirer. Voici une solution étonnante et très moderne.

Ce masque robotisé peut s’ouvrir et se fermer automatiquement

Le YouTuber DesignMaker a créé un masque robotisé disposant d’une batterie de composants et autres capteurs électroniques permettant notamment au masque de s’ouvrir et se fermer automatiquement. Ces actions d’ouverture et de fermeture se déclenchent selon la présence alentours d’autres personnes. S’il y a du monde dans un périmètre défini, le masque se ferme. Dans le cas contraire, il s’ouvre pour permettre à son porteur de mieux respirer. Bien évidemment, il s’agit là davantage d’une preuve de faisabilité que d’un produit abouti. Avec tous ces composants, son poids et sa relative fragilité, il est impossible d’imaginer pouvoir en profiter au quotidien.

selon qu’il détecte ou non des personnes à proximité

C’est en tous les cas un exemple supplémentaire de ce que les technologies modernes peuvent apporter à des problèmes de la vie courante. Le bon point, ici, est que ce masque reste réutilisable et qu’il est “intelligent”. Autrement dit, avec un tel appareil sur le visage, nous n’aurions plus à mettre et enlever le masque à chaque fois, pour manger, boire ou autre. Voilà une invention plutôt intelligente, une utilisation très pratique des technologies modernes pour une problématique simple. Et les amateurs de steampunk ou de science-fiction seront servis. Ce pourrait être un accessoire parfait pour finaliser une tenue.