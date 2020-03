Coronavirus : les conséquences sur les différentes branches de Sony

Le constructeur japonais Sony évalue l'impact du coronavirus sur ses activités et ses résultats du dernier trimestre de l'année fiscale en cours.

Dans un communiqué focalisé sur le nouveau coronavirus et à l’attention des actionnaires, Sony Corporation, la maison-mère de Sony Corporation of America, Sony Music Entertainment, Sony Pictures Entertainment ou encore Sony Interactive Entertainment, détaille l’incidence de la pandémie de Covid-19 dans les domaines de l’électronique, la téléphonie, l’informatique, le jeu vidéo, la musique, le cinéma ainsi que l’audiovisuel :

Game & Network Services Segment : “Sony estime qu’il n’y aura pas d’impact significatif sur cette activité pour l’exercice en cours. Même si aucun problème n’a émergé jusqu’à présent, Sony surveille avec attention les risques de retards dans les calendriers de production des jeux au sein de ses studios first-party et de ses studios partenaires, principalement en Europe et aux États-Unis“

Music Segment : “Surtout en dehors du Japon, l’activité a commencé à être affectée par des retards dans les nouvelles sorties de musique, des interruptions dans les chaînes d’approvisionnement pour les CD et autres supports physiques de musique, et une diminution des licences musicales résultant à la fois d’une baisse de l’activité publicitaire et de retards dans la production de films et de productions télévisées. Des concerts et autres événements en direct dans le monde entier sont annulés ou reportés, y compris tous les spectacles et événements parrainés par Sony au Japon“

Pictures Segment : “L’ensemble du secteur cinématographique est affecté par les fermetures de salles de cinéma dans le monde entier et par diverses restrictions à la circulation des personnes, ce qui entraîne des circonstances telles que l’arrêt prématuré des sorties en salle et des retards dans les dates de sortie. En outre, comme l’ensemble du secteur, Sony a temporairement stoppé toutes ses productions cinématographiques et télévisuelles, ce qui entraînera des changements futurs dans les dates de sortie en salle de certains titres“

Electronics Products & Solutions Segment : “Outre la fermeture des usines de fabrication de Sony en Malaisie, le flux de ressources provenant des fournisseurs en Asie est devenu instable, ce qui a eu un impact important sur la fabrication de biens dans ce segment. Les ventes des produits Sony sont également affectées par les fermetures d’usines dans le monde entier et les fermetures de détaillants“

Imaging & Sensing Solutions Segment : “Pour l’instant, il n’y a pas eu d’impact matériel sur la production de capteurs d’images CMOS, y compris sur l’achat de matériel. Toutefois, les principaux clients de Sony dans ce segment sont les fabricants de smartphones qui dépendent des chaînes d’approvisionnement en Chine, et bien que la reprise de ces chaînes d’approvisionnement ait permis de ramener progressivement les ventes à des niveaux normaux, il existe un risque que les ventes futures soient affectées par un ralentissement du marché des smartphones“

Financial Services Segment : “Il n’y a pas eu d’impact matériel sur l’entreprise à ce jour. Toutefois, il est possible que, comme cela s’est produit dans le passé, les fluctuations du marché financier puissent avoir un impact sur les résultats financiers de ce segment“

Les conditions de travail chez Sony suite à l’évolution du coronavirus

Face à la crise sanitaire en cours, le géant nippon Sony explique avoir pris des mesures fortes pour ne pas mettre en danger la santé et la sécurité de ses employés :

“Conformément aux mandats des gouvernements nationaux et locaux, Sony a fermé une partie de ses bureaux, principalement en Europe et aux États-Unis, où les employés travaillent désormais à domicile. En outre, dans les bureaux de Sony au Japon et dans d’autres régions, les employés doivent travailler à domicile, à l’exception d’un petit nombre d’employés essentiels. Sony possède quatre usines de fabrication en Chine (deux à Shanghai, une à Wuxi, dans le Jiangsu, et une à Huizhou, dans le Guangdong). Toutes ces usines ont été fermées conformément aux mandats du gouvernement, depuis le début des vacances de printemps, le 24 janvier 2020, jusqu’au 9 février. Depuis le 10 février, les quatre usines ont repris leurs activités par étapes. Les problèmes de chaîne d’approvisionnement subsistent, mais les opérations reviennent au niveau où elles étaient avant la propagation du virus“

“Conformément à un mandat du gouvernement local, Sony a fermé ses deux usines de fabrication en Malaisie (Kuala Lumpur et Penang) pour la période comprise entre le 18 mars et le 14 avril (prévu). Sony a également fermé son usine de fabrication au Royaume-Uni (Pays de Galles) pour la période comprise entre le 26 mars et le 20 avril (prévu), conformément à un mandat du gouvernement local. Les affaires ont été affectées par des facteurs tels que les restrictions sur la circulation des personnes à travers les frontières nationales, rendant difficile pour Sony d’envoyer des ingénieurs dans des centres de fabrication tels que la Chine et les pays d’Asie du Sud-Est dans le but d’aider au lancement de nouveaux produits ou de donner des instructions sur la fabrication“

Sony et ses prévisions financières

Sony a révisé à la hausse ses prévisions de résultats pour le troisième trimestre de l’exercice s’achevant le 31 mars, mais a expliqué que l’impact de la propagation de Covid-19 n’était pas inclus dans ces prévisions, et a déclaré que selon l’évolution de la situation, cet impact pourrait être suffisamment important modifier cette révision à la hausse. La société japonaise se garde le droit de mettre à jour certaines informations d’ici les prochains jours à cause du coronavirus.

Diminution plus poussée de la vitesse de téléchargement sur le PlayStation Network

Après avoir réduit le débit des téléchargements sur ses consoles comme YouTube et Netflix, Sony étend ses mesures de restriction des vitesses de téléchargement sur le PlayStation Network : “À partir d’aujourd’hui, nous allons prendre des mesures similaires aux États-Unis et nous continuerons de prendre les mesures appropriées dans le but de jouer notre rôle dans le maintien de la stabilité d’Internet alors que cette situation sans précédent continue d’évoluer. Nous sommes fiers du rôle que nous jouons en matière de divertissement et du fait que nous contribuons à permettre d’avoir l’impression de faire partie d’une communauté en ces temps véritablement difficiles. Merci encore pour votre soutien, votre patience et votre présence au sein de la communauté PlayStation. S’il vous plaît, soyez prudents et restez chez vous.“