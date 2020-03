Coronavirus : Google demande à ses employés de travailler depuis chez eux

L'épidémie de coronavirus pousse les géants de la tech à recommander le télétravail à leurs salariés. Après Apple, c'est autour de Google d'opter pour la même stratégie.

L’épidémie de coronavirus COVID-19 touche désormais l’ensemble des pays d’Europe, avec 121 000 cas dans le monde, 4 377 décès et 66 894 personnes soignées. Alors qu’après la Chine, la Corée du Sud était la plus touchée par la maladie, l’Italie se place désormais en deuxième position des pays les plus gravement atteints, avec 10 149 cas et 631 morts. Outre-Atlantique, les États-Unis ont passé la barre des 1 000 infectés, et le pays totalise désormais 31 décès. Devant la gravité de l’épidémie, les géants de la tech prennent leur précaution : 50 évènements, salons ou expositions ont déjà été annulés ou reportés. Google, Apple, Facebook, Amazon, Twitter et Microsoft ont incité la semaine passée leurs employés de Seattle, San Francisco et/ou Bellevue à travailler depuis chez eux jusqu’à la fin du mois de mars. Facebook de son côté lance des campagnes publicitaires avec l’OMS pour contrer les infox et répandre les bonnes pratiques au regard de l’hygiène.

Création d’un fonds de dédommagement pour les contractuels

Google avait demandé la semaine passé à ses salariés de Seattle de télétravailler, car le nombre d’infections se portait à 70 dans l’état de Washington, ainsi que 10 décès. L’entreprise va aujourd’hui plus loin selon Business Insider puisqu’elle recommande à l’ensemble de ses employés en Amérique du Nord, soit plus de 100 000 personnes, de travailler depuis chez eux. En outre, Google a déclaré compenser les heures qu’auraient travaillées par les employés sous contrat si ce n’était pour le coronavirus et a annoncé la création d’un fonds pour payer des congés maladie pour les employés contractuels.

Microsoft aussi mobilisé

Les entreprises mobilisées comprennent également Microsoft, qui distribuera sous peu des kits de prélèvement aux résidents de Seattle, que ceux-ci renverront pas voie postale. L’entreprise a également annoncé offrir son expertise pour la mise en place de solutions de travail intelligentes, pour les PME, les entreprises privées et publiques, les institutions et les écoles, clients ou non — afin d’ouvrir la porte au télétravail.