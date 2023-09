Contra : Operation Galuga, une refonte complète du premier Contra de 1987

Konami et WayForward dévoilent Contra : Operation Galuga.

En plus de profiter de graphismes et sons modernisés, scènes inédites, nouveaux ennemis et boss, mécanismes améliorées, un système d’armes actualisé et des combats en coopération jusqu’à deux joueurs en mode histoire ou quatre joueurs en mode arcade, le run-and-gun d’action Contra : Operation Galuga se focalise sur la prise de contrôle des îles Galuga par le groupe terroriste Red Falcon au large de la Nouvelle-Zélande. Les commandos d’élite de Contra, Bill Rizer et Lance Bean, entrent alors en action et déclenchent une guerre totale dans laquelle le sort de l’humanité est en jeu.

Un trailer pour Contra : Operation Galuga

Contra : Operation Galuga sortira début 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam.

Courez, sautez et tirez dans huit niveaux à l’aide d’un arsenal dévastateur, dont le tir écarté, le laser et les missiles à tête chercheuse, maintenant avec des améliorations empilables et des capacités de surcharge impressionnantes ! L’action intense est personnalisable avec trois niveaux de difficulté et une variété d’options de défi supplémentaires. Le véritable héritage de Contra commence maintenant.