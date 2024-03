Confirmation de la date de sortie pour la saison 2 de Les Anneaux de Pouvoir

La date de sortie de la saison 2 de "Les Anneaux de Pouvoir" a été confirmée. Cette annonce dévoile quand la série inspirée du Seigneur des Anneaux reviendra sur Prime Video. Qu'attendez-vous de cette nouvelle saison ?

Tl;dr La deuxième saison de “Les Anneaux de Pouvoir” a été confirmée pour 2024.

La série est basée sur le roman de J.R.R. Tolkien, “Le Seigneur des Anneaux”.

La série est diffusée sur Prime Video et est actuellement en production pour sa troisième saison.

La rivalité amicale avec “House of Dragon” devrait continuer avec des dates de sortie similaires.

Une nouvelle saison pour “Les Anneaux de Pouvoir”

Les fans de l’univers de J.R.R. Tolkien peuvent se réjouir. La série Le Seigneur des Anneaux: Les Anneaux de Pouvoir reviendra sur Prime Video pour une deuxième saison. Cette série, diffusée pour la première fois en 2022, est une plongée dans les légendes de la Seconde Ère de la Terre du Milieu, des millénaires avant les événements du Seigneur des Anneaux. Elle rassemble un ensemble de personnages internationaux, avec des acteurs tels que Morfydd Clark, Robert Aramayo et Charles Edwards.

Selon The Hollywood Reporter, la deuxième saison de Les Anneaux de Pouvoir sera diffusée plus tard en 2024. Cette information est confirmée dans un rapport plus large sur les showrunners Patrick McKay et J.D. Payne, qui ont signé un contrat de trois ans avec Amazon MGM Studios et ont commencé à travailler sur la saison 3.

Alors qu’une date précise n’a pas encore été annoncée, la confirmation de la sortie en 2024 est une bonne nouvelle. En effet, le showrunner Patrick McKay avait précédemment suggéré que la production de la saison 2 pourrait prendre “encore quelques années“, ce qui laissait entrevoir une sortie possible en 2025 ou 2026. Cependant, la production a bénéficié d’un coup de chance, ayant terminé le tournage en juin 2023, un mois avant le début de la grève du SAG-AFTRA qui aurait considérablement retardé la production.

Une amicale rivalité avec “House of Dragon”

Les Anneaux de Pouvoir et House of Dragon, deux séries fantastiques, avaient fait leurs débuts à quelques semaines d’intervalle en 2022. Comme elles n’ont pas été affectées par les grèves du WGA et du SAG-AFTRA, leurs deuxièmes saisons devraient être diffusées à des dates similaires. Ainsi, la saison 2 de Les Anneaux de Pouvoir pourrait également être diffusée durant l’été 2024, poursuivant ainsi la rivalité amicale entre ces deux séries fantastiques.