Community : l’adaptation en film de la sitcom sera tournée cet été

Le tournage du film Community commencera en juin prochain et réunira la plupart des acteurs du casting original.

Après de nombreuses années de militantisme de la part des fans en faveur d’un long-métrage basé sur la comédie créée par Dan Harmon, notamment à cause du mantra devenu culte : “six saisons et un film”, la plateforme de streaming Peacock a finalement annoncé en septembre dernier que Community allait être adapté sur le grand écran. Lors d’une récente apparition dans l’émission Jimmy Kimmel Live, le comédien américain Joel McHale a annoncé que le film Community allait entrer en production d’ici juin prochain.

Joel McHale a également réaffirmé que Ken Jeong reprendrait son rôle aux côtés de Danny Pudi, Alison Brie, Gillian Jacobs et Jim Rash. Yvette Nicole Brown et Donald Glover n’ont pas encore été confirmés comme faisant partie du casting et il est très peu probable que Chevy Chase revienne après une brouille très médiatique concernant la sitcom. Impliqué dans le projet en tant que producteur exécutif aux côtés de Joel McHale, Andrew Guest, Russ Krasnoff et Gary Foster, Dan Harmon a également écrit le scénario qui devrait procurer beaucoup d’émotions aux fans de la première heure.

Peacock récupère la sixième saison de Community

Community a été diffusée pendant cinq saisons sur NBC et après son annulation, elle a été sauvée par Yahoo! Screen pour une sixième et dernière saison. Pour préparer le terrain avant l’arrivée du film, Peacock a obtenu les droits de diffusion non concurrentiels de la sixième saison de Community, donnant ainsi aux téléspectateurs la possibilité de se replonger dans l’une des comédies les plus décapantes du paysage télévisuel américain.

Susan Rovner, directrice du contenu de divertissement pour NBCUniversal Television and Streaming, a déclaré :

“Six saisons et un film”, c’était au départ une phrase insolente des premières saisons de Community qui a rapidement déclenché un mouvement de fans passionnés pour cette comédie emblématique, hilarante et branchée de NBC. Nous sommes incroyablement reconnaissants que 15 ans plus tard, nous soyons en mesure de proposer aux fans le film promis et nous sommes impatients de travailler avec Dan Harmon, Andrew Guest, Joel McHale, Sony et nos partenaires d’UTV pour poursuivre cette comédie épique pour le public de Peacock.