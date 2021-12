Comment verrouiller ses photos et vidéos dans Google Photos

Google Photos permet depuis peu de protéger ses photos et vidéos "sensibles" en les plaçant dans le Dossier verrouillé. Voici comment en profiter.

Pour une raison ou un autre, nous avons tous des photos et/ou vidéos que nous ne voulons pas que les autres voient, et nous avons tous, ou presque, déjà eu droit à cette montée de panique lorsque l’on prête son téléphone à quelqu’un pour montrer une photo et que ce quelqu’un commence à parcourir vos photos. Si vous utilisez Google Photos, vous n’avez plus à vous en faire puisqu’il est possible de déplacer facilement ses photos et vidéos les plus sensibles dans un Dossier Verrouillé.

Le Dossier Verrouillé de Google Photos est disponible sur la majorité des appareils Android

Verrouiller ainsi les photos et vidéos était initialement une fonctionnalité réservée aux appareils Pixel. Cependant, Google avait promis qu’elle arriverait sur les appareils Android et iOS avant la fin de cette année 2021. Bien que les iPhone n’y aient pas encore droit, Android Police a découvert que certains appareils Android autres que les Pixel pouvaient en profiter dès à présent.

Tout d’abord, petite précision concernant le fonctionnement de cette option. Lorsque vous déplacez des photos et vidéos dans votre Dossier verrouillé Google Photos, il se passe plusieurs choses. Premièrement, les fichiers n’apparaissent pas dans votre bibliothèque générale de photos. Deuxièmement, les fichiers ne sont pas sauvegardés sur le cloud, ce qui vient ajouter une couche de protection supplémentaire. Si vous supprimez l’application Google Photos ou que vous réinitialisez le téléphone, tout ce qui se trouve dans le dossier verrouillé et immédiatement supprimé.

Comment verrouiller des photos et vidéos dans Google Photos

Une fois que vous avez la fonctionnalité sur votre application Google Photos, il suffit d’ouvrir la photo ou la vidéo que vous voulez verrouiller, de balayer vers le haut depuis l’image ou de tapoter sur l’icône avec les trois petits points en haut à droite et de trouver l’option “Déplacer vers le dossier verrouillé”.

Si c’est la première fois que vous utilisez cette fonctionnalité, Google Photos affichera alors un écran détaillant de quoi il s’agit précisément. Si tout cela vous convient, poursuivez et tapotez sur “Configurer”. Authentifiez-vous via votre méthode habituelle pour l’écran de verrouillage et tapotez sur “Confirmer” lorsque demandé.

Il suffit ensuite de tapoter sur “Déplacer” et Google Photos va sortir ce fichier de votre bibliothèque de photos pour le placer dans le Dossier verrouillé.

Comment accéder aux fichiers du Dossier verrouillé

Le Dossier verrouillé est quelque peu caché. Pour le trouver, tapotez sur “Bibliothèque” puis “Suggestions utiles”. Faites défiler jusqu’à trouver “Dossier verrouillé”. Authentifiez-vous et tapotez sur “Confirmer”. Là, vous pourrez visualiser vos photos et vidéos comme vous le feriez dans n’importe quel dossier. Il est aussi possible de sortir un fichier de ce dossier verrouillé, évidemment.