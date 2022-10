Comment scanner, signer et partager des documents depuis votre smartphone

La signature électronique est aujourd'hui de plus en plus populaire. Avec un smartphone, il est possible de scanner, signer et partager un document très facilement. Explication.

Certaines tâches ne seront jamais facilement faisables sur un smartphone, mais on peut aujourd’hui en faire énormément avec les appareils que l’on a dans la poche, et cela inclut scanner, signer et partager des documents, sans être proche d’un ordinateur, d’un scanner ou d’une imprimante. Que vous soyez sous Android ou iOS, il y a de nombreuses options, natives ou tierces, pour ce faire. Voici comment procéder.

Les options natives

Si vous êtes sous Android, Google Drive est probablement installé sur votre smartphone : vous pouvez scanner via l’app en tapotant sur le bouton + puis Scan. Cadrez le document avec votre caméra et le fichier sera stocké en PDF dans votre compte Google Drive. Google Drive ou Google Docs ne permettent pas de signer électroniquement des documents, pas sans plug-in tiers tout du moins. Une fonctionnalité de eSignature est actuellement en bêta, mais seulement aux utilisateurs payant pour un compte Google Workspace. Le partage, quant à lui, est au cœur de Google Drive. Via les trois petits points à côté du fichier, puis Partager. Vous pouvez aussi choisir Envoyer une copie dans ce même menu.

Sur iPhone, les fonctionnalités de scan et de signature existent nativement dans l’app Fichiers (et l’app Notes). Dans Fichiers, tapotez sur Explorer et Sur Mon iPhone, puis sur les trois petits points dans le coin supérieur droit et choisissez Scanner des documents. Préparez les pages, mettez-les dans le champ de vision de votre appareil photo et les documents seront sauvegardés en PDF sur votre appareil.

Pour signer un document sur iOS, tapotez sur le document dans l’app Fichier, puis sur l’icône crayon (en bas à droite). Vous pouvez utiliser votre doigt pour signer ou sélectionner l’icône signature (le crayon dans une boîte) pour créer une nouvelle signature numérique ou en utiliser une existante. Tapotez quelque part sur le document, puis sur le bouton + et Ajouter une signature. Tapotez sur Terminé.

Le partage est très simple. Tapotez et restez appuyé sur un document et choisissez Partager dans le menu qui apparaît.

Applications tierces

Il y a de nombreuses apps tierces pour scanner, signer et partager des documents. Vous en avez peut-être déjà une installée sur votre smartphone. La plupart sont gratuites, avec certaines fonctionnalités nécessitant un achat.

Dropbox (Android, iOS) est plus connu pour son stockage cloud et la synchronisation des fichiers, mais le service permet aussi de scanner des documents. Les documents scannés sont enregistrés en PDF et stocker dans votre dossier. De là, vous pouvez les partager. La signature numérique est aussi disponible, mais seulement (pour le moment) pour les PDF sur iOS : une fois le fichier ouvert, tapotez sur l’icône avec une flèche dans une boîte, puis choisissez Ajouter du texte ou une signature.

HelloSign (Android, iOS) est désormais propriété de Dropbox et fournit les fonctionnalités de signature électronique dans l’app iOS Dropbox. Si vous voulez quelque chose de plus indépendant sur Android, vous pouvez utiliser l’app dédiée. Scan, signature et partage sont disponibles et il y a des outils pour gérer plusieurs signatures sur un document.

Il y a aussi DocuSign (Android, iOS), qui est totalement dédiée à cela. Elle permet de créer et gérer plusieurs signatures. Il y a aussi un scanner de documents intégré, mais il est possible d’importer des fichiers et vous pouvez facilement partager les fichiers signés.

Acrobat Reader (Android, iOS) est l’outil vétéran d’Adobe pour la gestion des PDF et la version mobile actuelle de l’app permet de scanner (via Adobe Scan), signer et partager des documents en PDF. Tout est très facile et il y a de nombreuses options de partage. Vous pouvez notamment laisser d’autres personnes commenter sur le fichier.

En termes de facilité d’utilisation, il est difficile de faire mieux que JetSign (Android, iOS). Signatures, dates et autres textes peuvent être ajoutés sur un PDF avec quelques tapotements et il y a beaucoup de flexibilité sur toutes les fonctionnalités, du rendu de la signature au partage des fichiers avec les autres. Les documents finalisés doivent être exportés en PDF, mais vous pouvez importer une grande variété de formats (y compris les documents Word).