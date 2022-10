Apple macOS Ventura, iOS 16.1 et iPadOS 16 sont disponibles

Apple publie macOS Ventura, iOS 16.1 et iPadOS 16. Des nouveautés en veux-tu en voilà.

Apple a publié les nouvelles versions majeures de ses systèmes d’exploitation pour iPhone, iPad et Mac. Bien que les utilisateurs d’iPhone aient déjà pu avoir un très bon aperçu d’iOS 16, pour les possesseurs d’iPad et de Mac, ce sera une grande première, iPadOS 16 et macOS Ventura s’étant quelque peu fait désirer.

Apple avait reporté la sortie d’iPadOS 16, probablement pour se donner le temps de peaufiner sa fonctionnalité Stage Manager dédiée au multitâche (laquelle manquait clairement de finitions dans la bêta d’iPadOS 16). La firme de Cupertino avait même déclaré qu’elle ne proposerait pas de version publique d’iPadOS 16 pour passer directement à iPadOS 16.1, juste à temps pour le lancement des nouveaux iPad Pro et de l’iPad d’entrée de gamme cette semaine.

La dernière version en date de l’OS de l’iPad intègre de nombreuses nouveautés et améliorations d’iOS 16, y compris en ce qui concerne Mail, Safari, Messages et d’autres apps importantes. Il y a aussi des fonctionnalités dédiées à la collaboration et les apps Météo et Horloge arrivent enfin sur l’iPad. La prise en charge des écrans externes pour Stage Manager arrivera, quant à elle, dans les prochains mois.

Tout comme une app de productivité collaborative pour iPad baptisée Freeform. Il s’agit d’une version repensée du tableau blanc, les utilisateurs peuvent écrire et dessiner leurs idées avec l’Apple Pencil. La firme de Cupertino explique qu’il sera aussi possible d’attacher toutes sortes de fichiers, y compris des images, des vidéos, de l’audio, des PDF, des documents ou des URL, et vous pourrez même avoir un aperçu.

Des nouveautés en veux-tu en voilà

Stage Manager est aussi l’attraction principale de macOS Ventura. Durant notre test de la bêta, nous avions eu l’impression d’une expérience multitâche améliorée sur Mac. La fonctionnalité Continuity Camera, qui permet d’utiliser l’iPhone comme webcam Mac nativement, semble prometteuse, tout comme l’introduction des groupes d’onglets partagés et des passkeys dans Safari.

De nouvelles options d’accessibilité font aussi leur apparition. Avec macOS Ventura, Apple ajoute les Live Captions à tous les contenus audio, une fonction Type to Speak pour les appels, un outil Text Checker pour celles et ceux qui utilisent VoiceOver et bien davantage. À noter, le menu Préférences Système est désormais baptisé Paramètres Système et s’offre un nouveau design, plus en adéquation avec les paramètres sur iPhone et iPad.

Quant à iOS 16.1, les bibliothèques de photos partagées iCloud font leur apparition, tout comme la fonction de recharge avec de l’énergie “propre”, qui vient optimiser les temps de charge de l’iPhone lorsque le réseau électrique utilise des sources d’énergie plus vertes (une fonctionnalité actuellement réservée aux États-Unis). Apple Fitness+ est aussi disponible sur iPhone sans besoin d’un Apple Watch. L’icône de la batterie est améliorée, les apps tierces sont prises en charge dans les Live Activities et les permissions de copier-coller par application arrivent.