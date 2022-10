iPadOS 16 et macOS Ventura débarquent le 24 octobre

iPadOS 16 et macOS Ventura arrivent le 24 octobre. Le Stage Manager enfin disponibles à tout un chacun.

L’Automne est souvent une période de l’année assez chargée pour la marque à la pomme. L’occasion pour le géant américain de lancer de nombreux nouveaux produits ainsi que de nouvelles versions majeures de ses systèmes d’exploitation. Les clients de l’écosystème Apple attendaient avec impatience les nouvelles moutures d’iPadOS et macOS. Celles-ci sont désormais datées.

iPadOS 16 et macOS Ventura arrivent le 24 octobre

Vous pourrez enfin, bientôt, mettre la main sur iPadOS 16. Ce lundi, le 24 octobre, la version sera déployée au grand public. Parmi les nouveautés de ce nouvel OS : la prise en charge de la fonctionnalité multi-tâche Apple Stage Manager, ce qui devrait permettre de gérer plus facilement plusieurs applications sur votre iPad. Cette fonction arrive aussi sur macOS Ventura, lequel sera lancé le même jour.

iPadOS 16 sera disponible en même temps que le nouvel iPad Pro, équipé d’une puce M2 et compatible avec le Wi-Fi 6E. Il sera aussi disponible sur une version largement remaniée (et plus onéreuse) de l’iPad standard. Il vous faudra un iPad ou iPad mini de cinquième génération, n’importe quel iPad Pro ou un iPad Air de troisième génération pour pouvoir installer cette nouvelle version d’iPadOS.

Le Stage Manager enfin disponibles à tout un chacun

De ce que nous avons eu l’occasion de voir d’iPadOS 16, Apple parvient à marier à la perfection un excellent hardware avec un meilleur software. Le nouvel iPad dispose par ailleurs d’un Magic Keyboard Folio repensé – iPadOS 16 permettra ainsi de faire de la tablette d’Apple une bien meilleure alternative à un ordinateur portable pour certains utilisateurs. Quant à macOS Ventura, la mise à jour est plus importante que celle de l’année dernière, bien que Stage Manager sera très certainement une fonctionnalité controversée. Personnellement, j’ai aimé mon expérience avec le Stage Manager, d’autant qu’il est très facile de l’activer et le désactiver à volonté, en cas de besoin.